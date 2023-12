Thuram au PSG, Nice ouvre légèrement la porte

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs mois, Khéphren Thuram est dans le viseur du PSG. L'entrejeu parisien, un peu léger sans Verratti, aurait bien besoin du Niçois pour la seconde partie de saison. Mais, Nice ne le laissera pas filer aussi facilement.

Le virage bleu-blanc-rouge pris par le PSG n'est pas prêt de se terminer. Après avoir rapatrié Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez, le club parisien a encore d'autres talents français dans le viseur. En milieu de terrain, Khéphren Thuram fait languir le PSG. Déjà suivi de près l'été dernier, le jeune niçois pourrait être approché plus franchement en janvier. Les Parisiens auraient tort de ne pas tenter leur chance pour le joueur de 22 ans, déjà international français, alors que leur milieu n'est pas aussi solide qu'espéré. Certes Zaire-Emery et Ugarte ont convaincu depuis août, mais est-ce suffisant pour passer les matchs à élimination directe en Ligue des champions ? Pas sûr du tout.

Nice ne veut pas lâcher K.Thuram avant la fin de saison

De quoi obliger le PSG à mettre le paquet sur K.Thuram cet hiver. Toutefois, il faut que Nice accepte de le vendre. 3e de Ligue 1, le club azuréen n'est pas très emballé à l'idée de laisser partir un joueur aussi essentiel de son effectif. Après son bon début de saison, Nice vise clairement une place européenne et si possible en Ligue des champions. Selon le compte PSGINSIDE, un départ définitif de Khéphren Thuram semble compliqué cet hiver surtout vers Paris, considéré comme un concurrent de Nice en Ligue 1. Mais, un espoir subsiste si les Parisiens sont un peu plus patients.

Les dirigeants de #Nice ont mis un véto ( pour le moment) , concernant un possible départ de K.#Thuram . Le fait d'être dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, fait que Nice ne veut pas renforcer un concurrent, ni perdre un de ses… https://t.co/IfQdNWbjud pic.twitter.com/3ii8ZMFxFb — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 16, 2023

En effet, Nice laisse une possibilité aux prétendants du jeune Thuram pour un transfert cet hiver. Une vente sera possible si le club acheteur reprête Khéphren Thuram à Nice pour la seconde moitié de saison. Une mauvaise option pour les Parisiens à court terme mais excellente sur le long terme bien entendu. La stratégie du PSG dans le dossier dépend clairement de la compétitivité de son entrejeu. Si aucune urgence n'y est décelée dans l'immédiat, le plan niçois fera alors l'affaire du PSG pour l'été prochain.