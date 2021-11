Thierry Henry fait de Sergio Ramos le patron du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Sergio Ramos a disputé son tout premier match sous les couleurs du PSG contre Saint-Etienne (1-3).

Les premiers pas de Sergio Ramos étaient très attendus, ils ont enfin eu lieu dimanche à Saint-Etienne à l’occasion du match entre l’ASSE et le Paris Saint-Germain. Globalement, l’ex-capitaine du Real Madrid a convaincu pour sa grande première sous le maillot parisien. L’Espagnol a déjà fait admirer sa technique, son charisme et son leadership même si c’est son coéquipier de la défense centrale Marquinhos qui s’est montré décisif avec deux buts. Globalement, la première de Sergio Ramos a rassuré tout le monde y compris Thierry Henry. Au micro de Prime Video, l’ancien buteur d’Arsenal et de l’Equipe de France a chanté les louanges de Sergio Ramos en mettant en avant le meneur d’hommes précieux qu’il sera pour le PSG dans les semaines et les mois à venir.

Thierry Henry satisfait de la première de Sergio Ramos

« Il sait ce qu’il a à faire. Si tu regardes le match, tu te dis que c’est une rentrée assez cool et qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. Mais il oriente le jeu de derrière. Il a su empêcher certains joueurs de Saint-Etienne de partir en contre. Il replace aussi. Il a fait du Ramos en plaçant surtout les joueurs. Il s’aventurait vers l’avant quand c’était un peu plus chaud. Il a essayé d’aller chercher ce but. C’est un meneur d’hommes et c’est ce qu’il va ramener au PSG je pense. C’est plus facile aussi de le faire s’il y a une idée de jeu où il peut rappeler aux joueurs ce qui a été travaillé. Il faut une idée de jeu » a apprécié Thierry Henry, persuadé que Sergio Ramos sera un taulier du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. A condition bien sûr qu’il soit enfin épargné par les pépins physiques à l’avenir.