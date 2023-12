Thiago Motta entraîneur du PSG, l'Italie l'annonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Thiago Motta réalise un travail exceptionnel à Bologne, quatrième de Série A devant des clubs tels que l’AS Roma, la Fiorentina ou encore Naples et la Lazio à mi-saison.

Au-delà des résultats, Bologne est l’une des équipes les plus attrayantes du championnat italien dans le jeu et l’entraîneur de cette équipe n’y est pas étranger. On parle ici de Thiago Motta, aux commandes de l’équipe depuis 2022 après un passage d’une saison à Spezia. L’été dernier, le nom de l’entraîneur italien avait été cité au Paris Saint-Germain au milieu des noms de Julian Nagelsmann, José Mourinho, Antonio Conte ou encore Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi apprécie énormément son ancien milieu de terrain, que ce soit humainement mais aussi pour ses qualités d’entraîneur.

Et nul doute qu’à l’avenir, le PSG se penchera de nouveau sur lui, à condition toutefois que Thiago Motta ne signe pas dans un autre top club européen avant. Sur l’antenne de RMC, Johan Crochet a évoqué la folle ascension de Thiago Motta et pour le spécialiste du football italien, il est clair que le destin de l’actuel entraîneur de Bologne s’écriera un jour ou l’autre du côté de Paris. Mais quand ? Personne n’a pour le moment la réponse.

Even the sky was Rossoblù ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/DDrFPRHVXP — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 24, 2023

« On ne s’attendait pas à voir Bologne quatrième de Série A à la trêve hivernale, on ne s’attendait pas à ce qu’ils n’aient que 2 défaites en 17 matchs. Ils sont invaincus contre quasiment tous les gros, Bologne est une vraie surprise. Ce n’est pas une surprise dans le jeu car on s’attendait à ce qu’on voit actuellement mais on a des joueurs qui sont en train de progresser à une vitesse assez dingue, phénoménale pour certains. Il n’y a pas de stars et c’est justement la preuve de la valeur de l’entraîneur car il y a des joueurs moyens et il leur fait passer un cap. Thiago Motta est-il un top coach ? C’est difficile à dire car il n’entraîne pas un top club et il n’a pas fait de saison de coupe d’Europe. Mais est-il sur le chemin pour être un top entraîneur ? Clairement, oui. Il est compatible avec les grands clubs car il a l’exigence, l’expérience et il a de l’impact dans les matchs. Son destin n’est pas à Bologne, il est dans les grands clubs et à Bologne, on parle beaucoup du PSG » a analysé Johan Crochet, persuadé que Thiago Motta signera un jour ou l’autre dans la capitale française. Ce qui ne serait pas pour déplaire aux supporters du club francilien.