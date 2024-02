Thiago Motta au PSG, la mèche est vendue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison à Bologne, Thiago Motta sera sans doute l’un des entraîneurs les plus courtisés en Europe l’été prochain. Même si un départ de Luis Enrique n’est pas prévu, le PSG est à l’affût.

L’été dernier, le nom de Thiago Motta a circulé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. En quête d’un successeur à Christophe Galtier, le club de la capitale a exploré plusieurs pistes avant de finalement retenir la candidature de Luis Enrique. Mais le nom de l’ancien milieu de terrain italien du PSG était tout en haut de la short-list dressé par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. A n’en pas douter, les routes de Thiago Motta et du club champion de France en titre se croiseront de nouveau à l’avenir. L’actuel entraîneur de Bologne en rêve et c’est Aurelio de Laurentiis en personne qui a vendu la mèche.

Présent ce mercredi en conférence de presse, le président de Naples a reconnu qu’il avait discuté avec Thiago Motta l’été dernier, mais ce dernier a refusé. « J’ai eu une conversation avec Thiago Motta l’année dernière à Rome. Elle a duré 6h. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie » a lancé Aurelio de Laurentiis alors qu’un journaliste lui a immédiatement demandé s’il s’agissait du PSG. « Voilà, c’est toi qui l’a dit » a répondu en souriant le président de Naples, confirmant donc à demi-mot que Thiago Motta attend avec la plus grande impatience une offre de Paris dans les mois ou les années à venir.

Thiago Motta au PSG, cela semble écrit

L’avenir de l’actuel entraîneur de Bologne a par ailleurs fait l’objet d’un débat sur la radio Kiss Kiss Napoli au cours des dernières heures. L’occasion pour l’agent de joueurs Dario Canovi de donner son avis sur le sujet. A l’instar d’Aurelio de Laurentiis, il estime que Thiago Motta a d’autres plans en tête que Naples et une fois de plus, on ne peut penser à autre chose qu’au PSG. « Thiago Motta ne connaît pas encore son avenir, mais il ne sera certainement pas à Naples. L’entraîneur de Bologne ne viendrait pas à Naples même si De Laurentiis lui achetait Zirkzee et Calafiori, il a d’autres projets pour son avenir » a lancé Canovi. Nul doute que chez les supporters, la perspective d’accueillir de nouveau Thiago Motta mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur soulèverait un réel enthousiasme dans les travées du Parc des Princes.