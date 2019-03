TFC-PSG : Paris à tout prix, il y a quand même une limite

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Dans un peu plus d’une semaine, Toulouse recevra le Paris Saint-Germain pour ce qui est forcément le match de gala de la saison au Stadium.

De quoi garantir, malgré les faibles chances de faire une performance, un stade plein et une grosse ambiance. Et bien non, à l’approche de la rencontre, l’enceinte toulousaine est loin d’être pleine malgré la perspective de voir les stars parisiennes annonce France 3 Occitanie. La raison est simple : l’augmentation radicale du prix des billets pour cette rencontre. Les places les moins chères sont à 70 euros, et montent directement à 120 euros dans les balcons. Difficile d’emmener la famille au complet pour cette affiche sans voir l’addition grimper dangereusement.

Un tarif qui a provoqué la furie des amateurs de football à Toulouse, qui n’ignorent pas que, la saison dernière, ce même match était disponible pour 45 euros. Une augmentation de 50 % qui ne passe pas, et explique pourquoi ce n’est clairement pas la folie au moment de remplir le Stadium, surtout au cœur d’une saison morose pour les Violets. La pilule est encore plus difficile à avaler pour les locaux, puisque le match face à l’OM, qui reste tout de même une belle affiche du championnat, est resté à un tarif très abordable de 30 euros pour les places les moins chères.