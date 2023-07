Tchouaméni au PSG, le Real est d'accord

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Coincé par le possible départ de Marco Verratti vers l'Arabie Saoudite et celui toujours envisagé de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG va se voir proposer un deal inattendu par le géant espagnol.

Le PSG, ses dirigeants comme ses supporters, sont suspendus à la situation de Kylian Mbappé, dont l’avenir se situe entre le Paris SG et le Real Madrid. Pour le moment, l’international français est mis à l’écart et ne peut donc pas aider son équipe à lancer sa saison. Une situation difficile à tenir pour Luis Enrique, qui se dit que son aventure à Paris démarre de façon bien étrange. D’autant plus que le possible départ de Marco Verratti se dessine également. Le club d’Al-Hilal fait le forcing pour l’avoir, et si une offre venait à approcher des 50 millions d’euros, alors le PSG donnerait son feu au départ de son Italien de poche. Un nouveau manque dans l’effectif que le champion de France compte compenser.

Tchouaméni ne sera pas retenu par le Real

Et la solution pourrait bien venir du Real Madrid, qui a dans son effectif un joueur qui intéresse le Paris SG depuis longtemps. Il s’agit d’Aurélien Tchouameni, qui ne parvient pas totalement à s’imposer au sein de la Casa Blanca, et qui risque de voir son temps de jeu diminuer avec l’arrivée de Jude Bellingham, déjà considéré comme indispensable par Carlo Ancelotti. Résultat, selon Jonathan Johnson, journaliste pour CBS et PSG Talk, le Real Madrid compte bien tenter de placer Tchouaméni dans les discussions avec le PSG si jamais les planètes devaient s’aligner.

Il faudrait dans un premier temps que Marco Verratti parte pour l’Arabie Saoudite, ce qui est dans le domaine du possible en cas de nouvelle offre d’Al-Hilal. Ensuite, si le dossier Mbappé ne se réglait pas, et que le Real Madrid venait à entrer dans des discussions pour un transfert, alors l’idée serait quand même de faire baisser la note avec un joueur dont la valeur est proche de 80 millions d’euros. L'idée serait de verser donc 100 ME et d'envoyer Tchouaméni à Paris pour boucler la venue de Mbappé. La partie serait toutefois loin d’être gagnée puisque le PSG entend surtout récupérer une somme d’argent plus qu’un joueur dans une forme d’échange, histoire de ne pas perdre la face avec la vente de Kylian Mbappé.

Le PSG ne tente pas trop Tchouaméni

De son côté, Aurélien Tchouaméni, qui sait bien que la saison risque d’être longue sur le banc de touche pour lui, n’a pas affiché de désir de quitter Madrid cet été. Il estime être dans un club très compétitif et avec de nombreux matchs en vue, avec donc la possibilité d’avoir du temps de jeu s’il parvient à retrouver son meilleur niveau. En revanche, le Real serait plutôt tenté de sacrifier l’ancien monégasque si cela pouvait faciliter l’opération Mbappé.