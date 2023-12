Super League ‍: La boulette du Real fait marrer Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée en faveur des partisans de la Super League. A la tête du projet, le président du Real Madrid Florentino Pérez a rapidement exprimé sa fierté, avec une petite maladresse soulignée par son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi.

La décision est tombée ce jeudi matin. Dans un verdict très attendu, la Cour de justice de l’Union européenne a donné raison aux partisans de la Super League, contestant ainsi le monopole des instances sur l’organisation de compétitions. C’est donc une excellente nouvelle pour les deux frondeurs espagnols.

Al-Khelaïfi humilie Pérez !

« Au Real Madrid, nous accueillons avec une énorme satisfaction la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne », a fièrement régi le président de la Maison Blanche Florentino Pérez, allié du FC Barcelone. A l’inverse, de nombreux clubs en Europe ont rapidement annoncé leur soutien à l’UEFA. Le Paris Saint-Germain en fait partie et son patron Nasser Al-Khelaïfi a confirmé sa position dans un communiqué.

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours, a certifié le président du club francilien. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen - surtout avec les supporters et les joueurs, qui sont au cœur du football. »

"Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte".#RealMadrid pic.twitter.com/YllFGQuyQD — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 21, 2023

Rien de surprenant puisque le Qatari s’est toujours moqué des partisans de la Super League. Et le dirigeant parisien n’a pas manqué l’occasion de ridiculiser son homologue madrilène, lequel a eu la mauvaise idée de s’exprimer dans un décor très mal choisi. « C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi », s’est amusé Nasser Al-Khelaïfi en conférence de presse. Une punchline très appréciée sur les réseaux sociaux.