PSG ‍: Luis Enrique prépare un coup de folie pour mercredi ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Jamais à court d'idées pour surprendre ses joueurs, ses adversaires mais aussi les observateurs, Luis Enrique envisage une grosse surprise pour son 11 de départ contre le FC Barcelone ce mercredi soir.

Luis Enrique, qui voit sa cote de popularité auprès des supporters parisiens grimper à chaque match avec ses décisions fortes et souvent judicieuses, prépare encore un coup de sang pour le match face au FC Barcelone. A l’occasion de ce quart de finale aller, l’entraineur du PSG est privé d’Achraf Hakimi, qui a récolté un carton jaune largement évitable face à la Real Sociedad, et manque donc cette rencontre. Cela laisse un énorme trou à droite, tant le club de la capitale n’a pas de véritable doublure. Nordi Mukiele ne possède pas du tout la confiance de l’Espagnol pour occuper ce poste dans un grand match, et ce n’est pas sa sortie après un coup reçu au visage contre Clermont le week-end dernier qui va inciter « Lucho » à le titulariser pour un tel match.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

L’option de mettre Warren Zaïre-Emery à droite de la défense a souvent été utilisée, mais force est de constater qu’elle ne satisfait personne. Le PSG perd l’un de ses meilleurs milieux de terrain, et ses performances comme latéral sont très confuses. De plus, le joueur montre clairement beaucoup moins d’entrain à évoluer à ce poste, qui ne fait pas vraiment ressortir ses qualités. Résultat, selon Le Parisien, Luis Enrique a décidé de tenter un coup pour ce match face au Barça. Tout juste de retour de blessure, Marquinhos devrait être titularisé à un poste qu’il a déjà occupé, même si son apport offensif est très limité. Mais ce n’est pas dramatique pour l’entraineur du PSG, qui verrait son capitaine être placé à ce poste pour contrer parfaitement quelqu’un qu’il connait bien : Raphinha. L’ailier catalan est son coéquipier en équipe nationale, et Luis Enrique est persuadé que cela peut lui permettre de cadenasser son adversaire direct.

Luis Enrique joue très gros sur ce match

Cela aurait en tout cas pour conséquence d’avoir une défense version « pied gauche » avec Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Nuno Mendes pour compléter l’arrière-garde parisienne. Une tendance forte à la veille de cette rencontre très attendue, où l’entraineur parisien n’aura aussi pas le droit de se manquer. Car s’il sait qu’il existe un match retour, qui se fera cette fois-ci avec Achraf Hakimi, Luis Enrique peut très bien voir sa belle cote de popularité chuter très rapidement en cas de coup tactique raté dans ce quart de finale, alors que les supporters croient dur comme fer en la capacité de leur équipe d’atteindre la finale.