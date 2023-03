Mbappé ruiné par le PSG, Stéphane Guy accuse

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé est l’un des seuls Parisiens à échapper aux critiques cette saison, même si dimanche il est aussi passé au travers du match contre Rennes. Et forcément l'avenir du numéro 7 parisien suscite des doutes.

Excellent depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est sans conteste le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en 2022-2023. Exemplaire sur le terrain et dans son attitude, l’international tricolore n’a en revanche rien pu faire face au Stade Rennais, dimanche après-midi au Parc des Princes, pour empêcher la défaite de son équipe. Face à un Steve Mandanda infranchissable et contre une équipe bretonne bien organisée, Kylian Mbappé a été impuissant. Bien qu’à l’origine des bons mouvements parisiens, le natif de Paris a été assez discret. Il faut dire que ce PSG en crise n’aide pas le champion du monde 2018 dans son développement personnel. Pour Stéphane Guy, qui a pris la parole à ce sujet sur l’antenne de RMC, il est clair que le contexte général autour du Paris Saint-Germain plombe le génie français.

Stéphane Guy attaque le PSG sur le cas Mbappé

« Sur les dernières prestations, je trouve que même Kylian Mbappé ne réussit plus de dribbles, il ne réussit plus de un contre un… Il est en train lui-même quelque part de se dessécher dans cet univers du PSG » a brièvement mais de manière très cash analysé Stéphane Guy, pour qui le Paris Saint-Germain est en train de plomber peu à peu Kylian Mbappé. Pour l’ancien journaliste de Canal +, il ne fait ainsi aucun doute que la trêve internationale arrive à point nommé pour l’ex-attaquant de l’AS Monaco, lequel va pouvoir se changer les idées avec l’Equipe de France. De grandes responsabilités l’attendent par ailleurs lors de ce rassemblement avec les Bleus, durant lequel le nom de Kylian Mbappé va encore être sur toutes les lèvres. Et pour cause, à moins d’une très grosse surprise de la part de Didier Deschamps, l’attaquant du PSG va être nommé capitaine de l’Equipe de France en début de semaine après les retraites internationales post-Coupe du monde de Raphaël Varane et d’Hugo Lloris. Un rôle que Kylian Mbappé saura prendre à cœur, lui qui est de plus en plus régulièrement capitaine au PSG comme face à Rennes ce dimanche.