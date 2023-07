Son crack annoncé au PSG, Benfica craint une attaque foudroyante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG multiplie les pistes ces dernières heures pour renforcer son attaque. Le club de la capitale adore le profil de Gonçalo Ramos.

La direction du PSG est attendue au tournant cet été. Il faut dire que les chantiers sont nombreux et que les supporters du club attendent des changements concrets. Pour le moment, les champions de France sont actifs mais n'ont encore annoncé aucune arrivée. Même Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du PSG. Des avancées significatives sont attendues la semaine prochaine. En attendant d'en savoir plus sur les officialisations, Paris ne chôme pas. Luis Enrique doit travailler en accord avec Luis Campos et inversement. Parmi les pistes qui plaisent au PSG mais aussi à l'ancien du Barça : Gonçalo Ramos.

Ramos entre Benfica, Manchester United et le PSG ?

L'attaquant de Benfica est une cible de longue date du PSG. Déjà, lors des deux dernières fenêtres de mercato, le club de la capitale avait pris la température. Cet été pourrait être la bonne pour le Portugais. A 22 ans, le joueur est devenu une référence à son poste au Portugal et a même eu sa chance lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. Ses prestations ont continué de séduire ses prétendants. Parmi eux donc le PSG, mais aussi Manchester United. Selon A Bola, Benfica n'est pas du tout rassuré concernant l'avenir de son crack. Car si Ramos a une clause fixée à 120 millions d'euros, le média portugais indique que les Lisboètes s'attendent à recevoir une offre de 60 millions dans les prochaines heures d'une équipe dont le nom n'a pas filtré. A Bola précise que Benfica fera tout pour retenir son crack mais que la réalité du marché pourrait bien faire défaut au club. Le joueur portugais est en tout cas attendu à la reprise de l'entrainement en fin de semaine prochaine. Une réunion devrait avoir lieu avec sa direction, qui veut le prolonger si Ramos décidait de rester. Son contrat se termine en 2025, de quoi séduire le PSG, qui fait néanmoins de Bernardo Silva sa principale priorité avant de penser à un autre dossier.