Skriniar fait déjà peur, l'Inter se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le déplacement au Japon ne se passe pas comme prévu pour le PSG et Milan Skriniar. Le défenseur slovaque a commis une grosse bévue dans la défaite des Parisiens contre Osaka vendredi. De quoi inquiéter les supporters parisiens par rapport au niveau de leur recrue.

L'été ne démarre pas bien pour le PSG. Déjà en difficulté avec le feuilleton Mbappé, le club parisien n'est pas au mieux sportivement. Si forts les années précédentes dans les matchs de préparation, les Parisiens sont à la peine dans ce domaine cet été. Une seule victoire en trois rencontres et surtout un revers contre le Cerezo Osaka 3-2 ce vendredi. Anecdotique sur le fond mais inquiétant sur la forme. Les défenseurs parisiens ont réalisé plusieurs erreurs grossières, notamment Milan Skriniar la recrue qui devait muscler la défense du PSG. Les Parisiens ont-ils fait une si bonne affaire en recrutant gratuitement le Slovaque ?

Skriniar inquiète Paris, à Milan on sourit

Bon nombre de supporters du PSG n'ont pas apprécié la prestation de Skriniar. Il y a son erreur évidemment, lui qui a raté le ballon sur un dégagement anodin des Japonais. Toutefois, le plus terrifiant reste peut-être sa faible vitesse de course. « Mais Skriniar face aux ailiers rapides en ligue 1 il va retourner en arrêt maladie hein », « Skriniar faut montrer plus de caractère il n'y a pas a avoir peur comme ça », « Skriniar est déjà cuit en pré-saison ? », a t-on pu lire sur Twitter notamment.

Incompréhension entre Danilo et Skriniar 👉 But d'Osaka (1-1)



Perte de balle de Lucas Hernandez 👉 But d'Osaka (2-2)



Le PSG paye cher les erreurs défensives dans cette rencontre amicale. 😶 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2023

Si le défaitisme règne au PSG concernant la défense, le son de cloche est différent en Italie. Les supporters de l'Inter Milan ont réagi avec humour aux déboires de leur ancien défenseur central. Les uns ont ironisé en le définissant de GOAT inversé quand les autres se sont demandés si cela valait bien la peine pour lui de rejoindre le PSG. Les supporters nerazzuri ne regrettent pas Skriniar, mettant en avant le fait que l'Inter a su atteindre la finale de C1 avec une défense de fer Darmian-Acerbi-Bastoni sans le Slovaque du PSG. La performance japonaise de Skriniar ne va sûrement pas les faire changer d'avis.