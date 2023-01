Skriniar en 72h, Paris ou l'Inter qui va craquer ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Milan Skriniar va venir au PSG, le défenseur slovaque a donné son accord au club parisien. Néanmoins, ce transfert est bouclé pour l'été prochain alors que les Parisiens le veulent avant mardi soir minuit.

Pas à pas, avec patience, le PSG construit son succès dans le dossier Milan Skriniar. Longtemps en échec à cause des refus de l'Inter et de l'indécision du Slovaque, le PSG va lier son futur à celui du joueur de 27 ans. Skriniar, qui a refusé de prolonger avec les Nerazzuri en ce mois de janvier, est partant pour rejoindre Paris à l'issue de son contrat en fin de saison. Un futur transfert confirmé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Une victoire pour les Parisiens et le joueur qui va toucher une belle prime à la signature en tournant le dos aux différentes offres de prolongation transmises par les dirigeants milanais.

Le PSG veut Skriniar dès cet hiver

Néanmoins, le PSG aurait besoin maintenant de ce roc défensif alors que sa défense bat de l'aile et que le match face au Bayern arrive vite. Selon RMC Sport, le club parisien tente le tout pour le tout afin de récupérer Milan Skriniar avant la fin de ce mercato hivernal. Le timing est court puisqu'il se termine mardi soir minuit et que l'Inter conserve des exigences financières élevées dans ce dossier, refusant d'offrir son défenseur vedette au club de la capitale.

🚨 D'après Gianluca Di Marzio, Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine. Selon nos informations, Paris négocie pour le récupérer dès cet hiver. L'Inter demande 20 millions d’euros + des bonus. — RMC Sport (@RMCsport) January 28, 2023

Le club lombard réclame toujours au moins 20 millions d'euros pour lâcher Milan Skriniar. Une somme trop importante au goût des Parisiens, encore limités par le fair-play financier. Cependant, ils ne perdent pas espoir de faire plier leurs homologues italiens d'ici 72 heures. Faut-il rappeler que l'Inter voulait 70 à 80 millions d'euros l'été dernier pour Skriniar. Ayant aussi besoin de liquidités, le club intériste risque de plier à terme pour récupérer un peu d'argent au lieu de laisser Skriniar partir gratuitement. A l'usure, le PSG aura sans doute son défenseur tant espéré, reste à trouver le bon montant sur le chèque de Nasser Al-Khelaifi devra signer dans les prochains jours.