Skriniar au PSG, la dernière chance !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis l'été dernier, le PSG ne lâche pas Milan Skriniar. Si Paris a l'opportunité de recruter le joueur pour la saison prochaine, le club de la capitale souhaite faire un coup dans les dernières minutes du mercato.

À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, le PSG n'a toujours pas réussi à convaincre l'Inter Milan de laisser partir Milan Skriniar cet hiver. Le club italien sait que le joueur de 27 ans va bientôt quitter la Lombardie mais les Milanais souhaitent se protéger. Selon les informations de l'Équipe, l'Inter Milan acceptera de transférer Skriniar au PSG lors de ce mercato hivernal si le club italien parvient à lui trouver un remplaçant immédiatement. Seul petit problème, le marché des transferts ferme très bientôt en Italie, contre 23h00 en France. Il ne reste plus que quelques minutes au PSG pour finaliser définitivement l'arrivée de l'ancien joueur de la Sampdoria.

Le temps est compté pour Skriniar et le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

La volonté de Skriniar est claire, il veut rejoindre tout de suite le PSG. Mais l'Inter Milan qui est encore en course en Ligue des Champions et en coupe d'Italie, souhaite trouver un remplaçant crédible à son roc slovaque. Les dernières rumeurs parlaient d'une arrivée de Merih Demiral, défenseur de l'Atalanta Bergame. Le sprint final est lancé pour le PSG qui a encore une chance, aussi infime soit-elle, de recruter Milan Skriniar. Si les Nerazzurri trouvent un défenseur central avant 20h00, Paris et Milan auront encore trois heures pour terminer les négociations. L'Équipe explique également que l'Inter Milan a contacté Benjamin Pavard et le Bayern Munich pour prendre la place de Skriniar. Le Français qui peut évoluer dans l'axe de la défense tout comme à droite, vient de perdre sa place sur son côté avec l'arrivée de Joao Cancelo en Bavière. Le défenseur français est peut-être la clé de l'arrivée de l'international slovaque (58 sélections) au PSG.