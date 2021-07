Sergio Rico se retire du duel Navas-Donnarumma pour Lille ?

Dans : PSG.

Doublure de Keylor Navas ces deux dernières saisons, ce qui lui avait valu de joueur lors une partie du Final 8 en 2020, Sergio Rico semble devoir quitter le PSG pour rejoindre le LOSC.

Avec 8 gardiens de but sous contrat à cet instant de la saison, dont Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le PSG risque de devoir agrandir son vestiaire s’il ne parvient pas à trouver des solutions. Leonardo est donc prêt à négocier des départs, et si ce lundi on évoquait le prêt de Garissone Innocent en National, c’est surtout le dossier Sergio Rico qui pourrait connaître une avancée spectaculaire. Désormais numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens parisiens, le portier espagnol de 27 ans a bien compris qu’il n’aura probablement droit à aucun temps de jeu durant la saison 2021-2022 tant le duo Navas-Donnarumma sera lancé dans une redoutable concurrence. Selon FootMercato, afin de se relancer, le gardien originaire de Séville est prêt à partir que ce soit dans un autre championnat, ou même en Ligue 1 puisque son nom est cité à Lille.

Après le départ de Mike Maignan pour l’AC Milan, les dirigeants du champion de France seraient intéressés par Sergio Rico, même si d'autres profils ont été étudiés. Et comme ce dernier n’est pas opposé à un départ pour le LOSC, où il serait évidemment le numéro 1 et donc aligné en Ligue des champions, l’affaire pourrait rapidement évoluer dans le bon sens. Lié contractuellement avec le PSG jusqu'en 2024, Rico est donc proche de quitter l'armada des gardiens de but du Paris Saint-Germain, reste à savoir si ce départ sera définitif ou si Olivier Létang s'entendra avec son ancien club pour un prêt.