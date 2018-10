PSG : L'éminence grise de Nasser Al-Khelaifi sort du silence et menace !

Dans : PSG, Ligue 1.

Directeur de la communication du Paris Saint-Germain, mais surtout considéré comme un très proche de Nasser Al-Khelaifi, Jean-Martial Ribes a accepté de parler des récentes révélations sur un éventuel truquage du match entre le PSG et l'Etoile Rouge de Belgrade. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le dircom du Paris SG répète que le club de la capitale n'a strictement rien à se reprocher dans cette affaire, et surtout il prévient que le PSG ne laissera rien passer à ceux qui voudraient en profiter pour salir Paris.

« C’est avec la plus grande stupeur que nous avons découvert cette affaire, dans laquelle nous ne sommes en rien impliqués ! Le PSG est totalement étranger à cette affaire présumée. Nasser Al-Khelaïfi devait-il rencontrer le « corrupteur serbe » la veille du match ? Cette information s’est révélée ridicule et sans fondement ! La police a constaté que personne ne s’est présenté a ce pseudo-rendez-vous. Nous répétons que quiconque insinuerait que cette rencontre a pu ou aurait dû avoir lieu s’exposera à des poursuites. Notre club n’a strictement rien à se reprocher, et nous apprécions énormément le soutien très fort du football français à travers les communiqués de la LFP et de Première Ligue, rappelle Jean-Martial Ribes, qui insiste sur le fait que le Paris Saint-Germain est prêt à dégainer. Il va de soi que si l’affaire a de la consistance, le PSG en est une des victimes et nous nous constituerons partie civile. Nous sommes à la disposition des enquêteurs et nous souhaitons que toute la lumière soit faite. Encore une fois, à ce jour nous n’avons toujours pas été sollicités par le PNF. Nous ne l’avons pas non plus été par l’UEFA. Et nous nous réservons le droit de poursuivre quiconque voudrait nuire à la réputation du club et de ses dirigeants (...) Comme notre président l’a toujours dit, notre projet va bien au-delà des seules ambitions de notre club. Il vise, avec les autres clubs, à rendre le championnat de France le plus compétitif possible et de plus en plus attractif aux yeux de tous : joueurs, supporters, médias et investisseurs du monde entier… Évidemment, ça peut déranger. Mais notre projet est fort, transparent et bénéfique. »