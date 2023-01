Sergio Ramos prolongé, le PSG est chaud

Dans : PSG.

Sergio Ramos ne rassure pas ces dernière semaines, mais le PSG envisage bien très sérieusement de le prolonger en fin de saison.

Avec son salaire de plusieurs dizaines de millions d’euros en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a explosé pour très longtemps la grille tarifaire des joueurs de plus de 35 ans dans le monde du football. Mais derrière, Sergio Ramos figure en bonne position. A bientôt 37 ans, le défenseur central émarge à 6 millions d’euros par saison, et son rendement n’est pour beaucoup pas à la hauteur de sa rémunération. L’Espagnol sera libre en fin de saison, et son départ est néanmoins très loin d’être acquis. Sergio Ramos a en effet l’intention de prolonger l’aventure au PSG, affirme Le Parisien ce vendredi soir, et de son côté, le club de la capitale n’y est pas opposé. Pour le moment, priorité est donnée à la performance avec une deuxième partie de saison où il devra se montrer à son avantage.

Sergio Ramos jouera son avenir en Ligue des Champions

PSG : pourquoi la question de la prolongation de Sergio Ramos n’est toujours pas tranchée

Totalement absent la saison passée, l’ancien du Real Madrid n’avait pas pu permettre au PSG d’éviter le fiasco en Ligue des Champions. Une absence qui avait agacé à l’époque. Lors de sa signature, le club de la capitale avait laissé filtrer qu’il n’avait jamais vu une recrue de 35 ans dans une telle forme. Tout cela pour voir l’Espagnol squatter l’infirmerie pendant 8 mois ou presque. Résultat, cela dépendra grandement, et une nouvelle fois, des performances du PSG en Ligue des Champions. Et de la sérénité affiché par le champion du monde 2010, qui a déjà été mis à mal contre Lens en début de saison, puis ce jeudi contre Cristiano Ronaldo, où son dégagement manqué a permis au Portugais de marquer.

Néanmoins, sa cote est énorme au sein du staff et du club parisien. « Il s’agit d’un grand leader qui transmet beaucoup d’expérience et de savoir-faire. C’est un exemple de travail et une grande personnalité typique d’une grande équipe », explique ainsi le club parisien au Parisien. De quoi lui offrir un nouveau contrat ? Si les supportes parisiens sont plus que partagée, le PSG est lui, largement prêt à offrir une prolongation à son défenseur central. Mais même si son professionnalisme est loué, et que son caractère aide l’équipe à grandir, il faudra tout de même répondre présent sut le terrain. A commencer par le mois de février face au Bayern Munich.