Sergio Ramos, la mauvaise surprise du PSG

Par Alexis Rose

Suite à une fatigue musculaire de plusieurs semaines, Sergio Ramos a retrouvé le chemin de la compétition avec le PSG, face à Feignies Aulnoye en Coupe de France dimanche. Un sacré soulagement pour Leonardo.

Après avoir porté pour la première fois de sa vie le maillot du Paris Saint-Germain contre l’ASSE en L1 le 28 novembre dernier (3-1), le défenseur central a mis trois semaines à revenir à son top physiquement. Ménagé pendant de nombreux jours à cause de douleurs à son mollet meurtri, l'international espagnol avait repris l'entraînement collectif la semaine passée. Si bien que Mauricio Pochettino n’a pas hésité à le titulariser contre Feignies Aulnoye, un club de N3, lors des 32es de finale de la Coupe de France dimanche soir. Fidèle à son habitude, avec beaucoup de prestance défensive, Ramos a vite retrouvé ses marques aux côtés de Kimpembe. Autant dire que l’ancien capitaine du Real Madrid est enfin sur la bonne voie. De quoi rassurer Leonardo, qui a quand même eu quelques sueurs froides depuis l’arrivée de Ramos au Parc des Princes.

« C'est vrai qu'on a eu des surprises » avec Ramos

« On ne s'attendait pas à rester quatre mois, cinq mois sans Sergio Ramos. On savait qu'il avait des blessures de la saison dernière et qu'on allait devoir les gérer, attendre. Mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. Il y a eu quelques claquages, on a forcé par rapport à la préparation, puis on est revenu quelques pas en arrière. C'était difficile pour lui. Mais aujourd'hui, il est vraiment sur la bonne voie. Par rapport à la présence, la mentalité, la personnalité, ce serait vraiment important de l'avoir avec nous pour la deuxième partie de la saison », a avoué, sur Europe 1, le directeur sportif du PSG, qui sait que Paris a frôlé la catastrophe industrielle. Car si Ramos serait resté à l'infirmerie pour toujours à cause de ses soucis au mollet et au genou, le salaire de 15 millions d’euros par an offert par Leonardo à Ramos l’été dernier aurait quand même fait tâche… Mais ce n’est pas le cas, vu que l’Espagnol va maintenant chercher à enchaîner les matchs en vue de 2022.