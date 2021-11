Sergio Ramos est un monstre, il le prouve encore

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors qu’il a récemment repris l’entraînement avec ses partenaires du PSG, Sergio Ramos interroge toujours autant. L’international espagnol est encore dans le flou physiquement ce qui n’étonne pas les médecins.

Il a été l’un des hommes de base des succès du Real Madrid en Ligue des Champions. Décisif devant, solide derrière, Sergio Ramos est à coup sûr l’un des défenseurs marquants de la dernière décennie. Quand le PSG l’a récupéré librement cet été, les supporters parisiens ont fantasmé sur la future défense du club garnie par ce taulier. Pourtant, accablé par les blessures depuis le début de la saison, Ramos n’a pas encore joué avec le PSG et on craint fortement qu’il ne retrouve plus son niveau de la Casa Blanca. Le docteur Pedro Luis Ripoll est un traumatologue et grand spécialiste espagnol des blessures de sportifs. Pour le journal numérique espagnol El Confidencial, le docteur a analysé le cas Sergio Ramos. S’il a émis des réserves concernant la blessure du joueur, le docteur Ripoll reste confiant concernant le mental de l’homme.

Deux à trois mois d’attente pour Ramos

« Cela fait un an qu'il a commencé à jouer avec un souci au genou. Depuis lors, il essaie de surmonter la blessure et ce qu'il veut maintenant est difficile. Il veut revenir dans une équipe qui exige un maximum de compétitivité. Cela, après six mois sans compétition, est difficile. Mais un autre joueur dans sa situation aurait pris sa retraite. Je l'aurais laissé. Sergio a été opéré en février et veut redevenir compétitif. Je n'ai pas de doutes. C'est Sergio Ramos et il a l'habitude de nous réserver des surprises. », a-t-il développé avant de donner un pronostic sur un possible retour de l’international espagnol. « C'est encore un mystère, mais il faudrait attendre entre deux et trois mois pour voir s'il peut jouer à nouveau régulièrement. A partir de là, on saura. [...] Ce qui est clair, c'est qu'il est désormais entre de bonnes mains, car les médecins du Paris Saint-Germain sont d'excellents professionnels et ils lui ont dit de ne pas prendre de risques. Le plan est qu'il revienne progressivement et s'entraîne bientôt avec le groupe. », conclut-il. Si la patience est une vertu, pas de doute que les dirigeants du PSG espèrent que la leur sera enfin récompensée pour profiter pleinement de l’expérimenté joueur aux 180 sélections avec l’Espagne.