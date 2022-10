Ramos effraie Galtier, panique au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se déplace sur la pelouse du Benfica ce mercredi soir en Ligue des champions. Les champions de France devront surveiller tout particulièrement Gonçalo Ramos.

L'été dernier, le PSG a été très actif sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale n'a pas réussi à trouver un défenseur central et un attaquant de métier capable de soulager Kylian Mbappé. Pourtant, la direction francilienne a multiplié les pistes. Parmi les joueurs cités : Gonçalo Ramos. L'attaquant du Benfica croisera d'ailleurs la route du PSG ce mercredi soir en Ligue des champions. Le Portugais de 21 ans en est déjà à 8 buts en 13 rencontres disputées avec Benfica cette saison toutes compétitions confondues. Selon les informations de L'Equipe, Christophe Galtier a d'ailleurs demandé à ses hommes d'être particulièrement attentifs sur Ramos ce mercredi soir.

Ramos, le PSG est prévenu

Le nouvel entraineur du PSG considère Ramos comme un élément très dangereux. Son impact physique fait notamment peur au staff francilien. Un staff parisien qui aurait aimé s'attacher les services du jeune Portugais l'été dernier. Benfica en est conscient et a laissé son jeune joueur sur la liste des transferts, lui qui est estimé à près de 40 millions d'euros. Reste à savoir si le PSG tentera un mouvement cet hiver lors du mercato. En tout cas, c'est surtout ce mercredi soir que les Parisiens devront se méfier. « Il est chiant à prendre comme attaquant parce qu'il bouge tout le temps. Il adore participer au jeu de son équipe. Et sans ballon, c'est lui qui te faire le premier pressing » indique notamment Pierre Sagna, latéral droit de Santa Clara dans les colonnes de L'Equipe. Pour ce déplacement à Benfica, le PSG devrait jouer à trois derrière, avec Danilo, Sergio Ramos et Marquinhos. Ces trois-là auront pas mal de travail, alors que Benfica réalise un début de saison canon et est toujours invaincu, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions.