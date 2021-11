Sergio Ramos de retour ? Le PSG frappe fort

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Sergio Ramos s’étant entraîné normalement cette semaine, son absence du groupe face à Nantes a été une petite surprise. Mais aucun problème à signaler pour Mauricio Pochettino.

L’impatience grandit chaque semaine. Depuis son arrivée au début du mois de juillet, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le Paris Saint-Germain, que ce soit pendant la préparation ou depuis le début de la saison. Il n’a plus joué de match officiel depuis plus de six mois. Ses problèmes physiques, au mollet principalement, font jaser. Alors forcément, comme Ramos a pu s’entraîner avec le groupe cette semaine, sur le terrain plutôt qu’en salle, tout le monde a espéré le voir dans le groupe pour la réception de Nantes. Mais il n’en a rien été. Ses grands débuts sont encore repoussés. Face aux interrogations, aux rumeurs voire aux critiques, Mauricio Pochettino a tapé du poing sur la table après la victoire de samedi soir (3-1).

« S’il vous plaît, arrêtez de trop penser parce que c’est notre travail »

« Une absence au dernier moment ? Au dernier moment ? Pourquoi vous dites ça ? Vous pensez trop, vous pensez trop. Son retour ? Je ne sais pas. L’important c’est son évolution. C’est une chose d’être disponible pour s’entraîner avec le groupe, c'en est une autre d’être au niveau en compétition et d’avoir toutes les conditions réunies pour jouer. Mais je trouve qu’il est de très bonne humeur, qu’il a un très bon état d’esprit. J’espère qu’il pourra être dans le groupe le plus rapidement possible pour aider l’équipe comme nous le souhaitons. Mais s’il vous plaît, arrêtez de trop penser parce que c’est notre travail. Son retour à l’entraînement ? Oui, pendant trois jours, seulement trois jours. C’est une période très réduite. Nous ne devons pas trop forcer avec lui, nous devons y aller en fonction de ses sensations et espérons un retour dans le groupe le plus vite possible. C’est notre souhait », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse d’après-match. L’annonce du groupe pour le match de mercredi contre Manchester City sera de nouveau scrutée de près.