Sergio Ramos au PSG, le Real est mort de rire

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos sera bien du voyage à Madrid prévu par le PSG ce mardi, en vue d’affronter le Real en Ligue des Champions.

Le défenseur central espagnol n’aurait manqué ce déplacement pour rien au monde. Néanmoins, il devra se contenter d’y être en simple spectateur, son état physique l’empêchant, comme à l’aller, d’être disponible pour aider sur le terrain. Ce sera donc par la parole auprès de ses coéquipiers, où il pourra donner quelques conseils sur l’adversaire ou les habitudes de joueurs avec qui il a partagé le vestiaire pendant de longues années. Après 16 saisons en tant que cadre du Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le Paris SG cet été. Ce n’était pas son premier choix, lui qui était persuadé que Florentino Pérez céderait à ses exigences de lui proposer un contrat de deux ans avec un salaire de 15 millions d’euros.

Le Real Madrid rigole doucement du PSG

Il a presque trouvé ça à Paris, qui s’est empressé de le ravir à la Maison Blanche. Un choix qui a beaucoup surpris à Madrid, où les socios ont pleuré son départ, effectué en catimini, entre pandémie et annonce tardive. Mais six mois plus tard, plus personne ne pleure Sergio Ramos au Real. Sur le terrain, la défense madrilène n’est peut-être plus aussi solide, mais elle fait pour le moment l’affaire. Et de toute façon, l’Espagnol ne joue quasiment jamais avec le PSG, qui passe un peu pour le dindon de la farce dans cette histoire, et rêve désormais de le voir partir dès cet été pour finir sa carrière en Major League Soccer.

L’Equipe rapporte ce mardi que les dirigeants madrilènes se félicitent même d’avoir pris cette décision de ne pas prolonger Sergio Ramos, qui représentait aussi un énorme poids dans le vestiaire et une capacité à « retourner » certains joueurs en temps de crise. « Il a cru qu’il était au-dessus de la politique du club. Il a voulu jouer mais il a perdu », a ainsi résumé un proche de Florentino Pérez, qui est ravi d’avoir « refilé la patate chaude » au PSG, qui va désormais devoir gérer un joueur forcément malheureux car impossible à solliciter physiquement depuis plus de 6 mois. Et pas forcément pressé de mettre un terme à son contrat vue sa condition physique actuelle. En attendant, il sera certainement salué ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, même s’il faudra certainement se tourner vers la tribune pour le voir.