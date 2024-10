Il signe au PSG, « ‍peu de gens étaient au courant ‍»

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore méconnu du grand public la saison passée, Willian Pacho est arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un gros transfert.

Même si le club de la capitale française n’est pas encore à la hauteur des meilleurs clubs européens, comme le Real, le Bayern, Manchester City ou le Barça, en termes de réputation, signer au PSG reste un objectif pour beaucoup de joueurs. Et quand un joueur a la possibilité de parapher un bail avec Paris, il n’hésite pas trop longtemps en général, que ce soit d’un point de vue financier ou sportif. Il est donc nécessaire pour l’entourage du joueur ciblé par le PSG de faire très attention durant les discussions, histoire de ne pas faire capoter le futur transfert avec une rumeur sortie trop tôt dans la presse. Pour le club aussi, il est utile de ne pas faire fuiter les négociations, pour pas que le prix du joueur ne flambe trop sur le marché des transferts. Et l’été dernier, par exemple, le deal Willian Pacho s’est fait dans la discrétion pour finalement aboutir à un transfert de 40 millions d’euros en provenance de Francfort. Un transfert surprenant pour certains, mais qui n’a pas trop étonné le principal intéressé.

« Peu de gens étaient au courant, il fallait rester discrets »

« Je savais que j’avais fait une grosse saison à Francfort et qu’il y aurait des opportunités. Mes agents m’ont parlé de la possibilité de venir à Paris. J’ai dialogué avec la direction parisienne, le projet m’a beaucoup plu. J’en ai parlé à ma famille, mais peu de gens étaient au courant, il fallait rester discrets. J’ai eu une pensée pour les gens en Equateur qui me soutiennent beaucoup. Je savais que ça les impressionnerait. En revanche, je savais que les Parisiens me connaissaient peu, que mon transfert était quelque chose qu’ils n’attendaient pas », a lancé, sur l’AFP, l’international équatorien, qui s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif de Luis Enrique en cette première partie de saison. Au défenseur central de 23 ans de continuer sur cette voie-là pour montrer à tout le monde que Paris ne l’a pas surpayé en dépensant une grosse somme pour le mettre aux côtés du capitaine Marquinhos dans les grands matchs de L1 et de Ligue des Champions.