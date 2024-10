Le PSG mise 70ME pour le nouveau Ibrahimovic

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas recruté de buteur l’été dernier et cela pourrait évoluer, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale cible plusieurs joueurs, dont l’international suédois Viktor Gyökeres.

Luis Enrique a fait un choix audacieux lors du dernier mercato estival en refusant la venue de Victor Osimhen. L’international nigérian ne collait pas au profil recherché par l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n’a donc pas compensé numériquement le départ de Kylian Mbappé. A long terme, cette décision sera-t-elle payante ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer à 100%, mais à Paris, on se prépare déjà pour la prochaine période de transferts estivaux, avec la ferme intention d'engager un attaquant de renommée internationale, spécialement pour pallier le probable départ de Randal Kolo Muani.

A en croire le compte PSG Inside Actu, plusieurs joueurs sont surveillés, notamment Dusan Vlahovic (Juventus Turin) et Jonathan David (Lille). Mais pour le média insider, la piste privilégiée par le board du Paris Saint-Germain se nomme Viktor Gyökeres, l’attaquant du Sporting Portugal, qui pourrait être disponible pour 70 millions d’euros en juin prochain. Notre confrère l’affirme, le PSG fait de l’international suédois « sa priorité » pour le mercato estival de 2025, tout en sachant que son départ du Sporting ne sera pas envisageable en janvier.

Gyökeres priorité du PSG l'été prochain

Sous contrat avec le club portugais jusqu’en juin 2028, Viktor Gyökeres aspire à évoluer dans un club de plus haut standing et pourrait faire d’un transfert au PSG une option sérieuse. La concurrence promet toutefois d’être au rendez-vous pour cet attaquant aux 29 buts en 33 matchs avec le Sporting la saison dernière, et qui figure déjà dans les petits papiers de tous les plus grands clubs européens et notamment de Premier League. Reste que dans ce dossier, Paris a manifesté son intérêt très tôt en prenant contact avec le Sporting et les agents du joueur, ce qui pourrait peser dans la décision finale d’un Viktor Gyökeres qui apparaît désormais clairement comme le choix n°1 du PSG lors du prochain mercato d’été en attaque.