Salaire triplé, le PSG mise sur la nouvelle star du Barça

Auteur d’un excellent début de saison au FC Barcelone, Raphinha plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, après une première offre refusée, se prépare à revenir à la charge avec de sérieux arguments. Mais le milieu offensif brésilien n’a pas prévu de bouger dans l’immédiat.

Luis Enrique a beau vanter la compétitivité ainsi que la marge de progression de son équipe, il n’empêche que le Paris Saint-Germain a rapidement constaté ses limites cette saison. Les Parisiens ont rencontré des difficultés dans leurs matchs de Ligue des Champions, et notamment dans le choc face aux Gunners d’Arsenal (2-0) le 1er octobre. La direction francilienne, malgré le projet basé sur des jeunes prometteurs, a sans doute vu la nécessité de renforcer l’effectif avec des joueurs plus confirmés. Une tendance confirmée par la presse catalane.

Al-Khelaïfi adore Raphinha

D’après le média El Nacional, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi ont un faible pour Raphinha (27 ans). Il faut dire que le milieu offensif du FC Barcelone impressionne depuis le début de la saison. Sous les ordres d’Hansi Flick, l’international brésilien a clairement franchi un cap, lui qui s’était offert un triplé contre le Bayern Munich (4-1) en Ligue des Champions avant son but face au Real Madrid (0-4) la semaine dernière. Sa progression n’a pas échappé au champion de France en titre qui lui a transmis une première offre séduisante, sans succès.

Sous contrat jusqu'en 2027, Raphinha se dit attaché au Barça et n’envisage pas un départ à l’heure actuelle. Pas de quoi décourager le Paris Saint-Germain qui prépare une deuxième proposition. Celle-ci permettrait à l’ancien joueur du Stade Rennais de tripler son salaire barcelonais ! Mais les chances parisiennes semblent assez minces. « Je suis arrivé juste à temps pour jouer dans l'ancien Camp Nou et je veux jouer et gagner des titres dans le nouveau », vient de déclarer Raphinha sur la chaîne YouTube LoSimpleNoVale. Reste à savoir si le Blaugrana tiendra le même discours une fois l’offre reçue.