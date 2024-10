Fermin Lopez, Raphinha et Pena, le PSG salive devant le Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les très bonnes prestations du FC Barcelone depuis le début de la saison attirent logiquement les convoitises. Fermin Lopez fait partie des joueurs qui sortent du lot, au point d’éveiller l’intérêt du PSG.

Leader de la Liga, le FC Barcelone a frappé un grand coup dans la course au titre en venant à bout du Real Madrid lors du Clasico le week-end dernier (0-4). Le collectif d’Hansi Flick fonctionne à merveille et dans celui-ci, plusieurs individualités ressortent. C’est notamment le cas de Fermin Lopez, auteur d’un début de saison canon. Le milieu de terrain de 21 ans est un titulaire à part entière au sein de l’équipe blaugrana et ses performances du début de saison ont déjà éveillé l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. A en croire les informations relayées par le site Barca-Universal, trois géants d’Europe ont manifesté leur intérêt pour Fermin Lopez dans l’optique du prochain mercato estival.

En Premier League, Arsenal et Liverpool ont coché le nom de l’actuel n°16 du FC Barcelone, dont le style de jeu convient parfaitement à Arne Slot et à Mikel Arteta. Mais il n’y a pas que l’Angleterre qui se délecte des performances de Fermin Lopez en Liga puisque selon le média spécialisé, le Paris Saint-Germain est également au rendez-vous. Il faut dire que Luis Enrique est un grand fan du Barça, et ce n’est donc pas un secret de voir le technicien catalan se montrer très intéressé par les joueurs formés à la Masia. Ces dernières heures, la presse catalane s’est également faite l’écho d'intérêts du PSG pour le gardien Inaki Pena et pour l'attaquant brésilien Raphinha.

Le PSG suit de près Fermin Lopez

Avec Fermin Lopez, c’est donc un troisième joueur du Barça qui figure sur les tablettes du PSG dans l’optique du mercato estival. Reste que pour le club blaugrana, un départ de Lopez n’est pas du tout envisageable… sauf si un club répond aux exigences de Joan Laporta, qui réclame au minimum 80 millions d’euros pour son milieu de terrain. Une somme que pour l’instant, aucun des trois clubs intéressés n’est prêt à mettre sur la table selon Barca-Universal. De quoi calmer tout le monde, mais l’intérêt est bien réel de la part du PSG et le dossier sera à surveiller de près dans les prochains mois.