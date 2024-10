Luis Campos et le PSG, Luis Enrique veut savoir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2027 et désormais, c’est le renouvellement de Luis Campos qui est attendu. Mais une énorme surprise n’est pas à exclure au sujet de l’avenir du dirigeant portugais.

Ce n’est toujours pas officiel, mais Luis Enrique a bien signé une prolongation jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien souhaite de la stabilité à tous les étages du club, raison pour laquelle l’entraîneur espagnol a été prolongé. L’objectif est maintenant de faire signer une prolongation à Luis Campos, bâtisseur de ce projet du PSG depuis deux ans. Il se murmure même que Paris attend le feu vert de Campos pour pouvoir annoncer la double prolongation de ses techniciens en chef, avec Luis Enrique. Ces derniers jours, la signature du dirigeant portugais semblait acquise et pourtant, tout n’est pas réglé selon les informations rapportées par L’Equipe. Le quotidien national rapporte en effet que les discussions ont démarré il y a de longues semaines entre la direction du Paris Saint-Germain et Luis Campos, mais l’accord est loin d’être trouvé.

Luis Campos n'est pas certain de vouloir prolonger

On part même de très loin car à date, les parties n’ont pas convenu « avec certitude » de vouloir étendre leur collaboration. Un départ ne serait même pas si surprenant puisque selon le quotidien national, Luis Campos ne fait pas l’unanimité en interne. Sa relation avec Victoriano Melero, nouveau directeur général du club, est par exemple jugée comme « délicate ». Sa façon de communiquer est également très critiquée, notamment sa volonté de garder le mystère à tout prix sur de nombreux dossiers. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco ne semble d’ailleurs pas pressé de prendre une décision et ces dernières semaines, ses priorités étaient les prolongations de Vitinha, Nuno Mendes et Luis Enrique, des dossiers plus urgents que son avenir personnel de son propre aveu.

Des problèmes personnels qui le poussent loin du PSG ?

Reste que pour Nasser Al-Khelaïfi, il est important de pouvoir s’appuyer sur un binôme qui marche et qui se projette sur le long terme avec Luis Campos d’un côté et Luis Enrique de l’autre. Une autre question se pose en marge des négociations : en cas d’accord, quel sera le statut de Luis Campos, qui est actuellement prestataire de service et non salarié au PSG ? « Certains problèmes personnels pourraient avoir une influence sur la réponse » quant à sa volonté ou non de poursuivre à Paris, explique par ailleurs le quotidien national. Considéré comme actée il y a peu de temps, la prolongation de Luis Campos à Paris bat subitement de l’aile et assurément, les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du dirigeant portugais.