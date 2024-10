PSG ‍: Hakimi le fait vriller, il avoue un énorme dérapage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En mai, Walid Acherchour a fait le buzz sur les réseaux sociaux en raison de sa crise de nerf à l’encontre d’Achraf Hakimi après l’élimination du PSG face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions.

Dans tous ses états après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, Walid Acherchour avait littéralement atomisé Achraf Hakimi sur le plateau de Winamax. « Quand tu revois Maxwell, latéral du PSG dans ses belles années, et que tu vois Hakimi techniquement, mais tu prends un 3-5-7 et tu te le mets dans la tête » avait notamment lâché celui qui officie désormais sur DAZN en plus de ses piges sur Winamax et RMC. A l’époque, ce dérapage avait énormément fait réagir et avec le recul, Walid Acherchour a reconnu qu’il avait été beaucoup trop loin dans l’euphorie de la soirée européenne.

Walid Acherchour l'avoue, il a été trop loin

Hakimi provoque une crise de nerfs en plein direct https://t.co/o6MbCG1D7Y — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2024

« Là pour le coup, j’ai vrillé et tu vois mon naturel à 100%. C’est trop ce que j’ai fais, j’aurais pu le dire dans une chicha en mode ‘je vois son contrôle, je me mets une balle dans la tête’. Pour moi c’est une expression comme quand tu dis que c'est à vomir, mais je ne peux pas le dire à l’antenne. En plus, Hakimi n’avait pas fait un mauvais match mais certains me disaient qu’il avait été bon... Mais tu viens de perdre contre Dortmund ! Et là j’avais dérapé en disant que si tu le compare à Maxwell par exemple, tu te mets une balle dans la tête » a réagi avec quelques mois de recul sur cette situation Walid Acherchour sur le compte Instagram de l’influenceur Big Colombien.

Depuis, le consultant de DAZN tente de garder son franc-parler mais avec un peu plus de nuance et sans dépasser la ligne rouge, ce qui lui réussit plutôt bien car malgré les critiques dont fait l’objet la chaîne qui diffuse la majorité de la Ligue 1, le consultant est assez apprécié sur les réseaux sociaux, y compris lorsqu’il commente les matchs en trio avec Julien Brun et Patrick Vieira ou Benoit Cheyrou.