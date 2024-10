Kolo Muani, le PSG a une offre sortie de nulle part

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a totalement changé son fusil d’épaule avec Randal Kolo Muani. Après avoir refusé les avances l’été dernier, le club parisien est désormais ouvert à un départ de l’international français en janvier prochain.

Efficace avec l’Equipe de France, Randal Kolo Muani est beaucoup plus en difficulté sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il faut dire que dans la capitale, l’ancien attaquant de Francfort ne bénéficie pas de la confiance de son entraîneur. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a très peu fait appel à « Kolo » puisque Kang-in Lee ou encore Asensio lui sont systématiquement préférés à la pointe de l’attaque. Résultat des courses, le PSG a acté la décision de vendre Kolo Muani lors du mercato hivernal et plusieurs clubs suivent attentivement sa situation en Angleterre et en Allemagne.

La Juve débarque dans le dossier Kolo Muani

Contre toute attente, un géant de Série A va également faire irruption dans ce dossier puisque Calcio Mercato nous apprend que la Juventus Turin s’intéresse aussi à celui qui est presque un titulaire aux yeux de Didier Deschamps avec l’Equipe de France. En attaque, la Vieille Dame n’est pas très riche car derrière Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik est trop souvent blessé. Pour un club qualifié en Ligue des Champions, cela n’est pas suffisant et la Juve souhaite donc etoffer son secteur offensif dès le mois de janvier, raison pour laquelle elle regarde attentivement ce qui se passe au PSG.

Polyvalent car capable de jouer sur un côté ou en pointe, Randal Kolo Muani coche toutes les cases aux yeux de la direction du club italien à tel point que Thiago Motta a validé ce potentiel recrutement. Il va désormais falloir proposer entre 40 et 50 millions d’euros pour convaincre le Paris SG de lâcher son joueur et surtout terrasser la concurrence anglaise, notamment incarnée par Manchester United. Si cet intérêt venait à se concrétiser par une offre et un accord, le transfert de Kolo Muani vers la Juventus Turin ne manquerait pas de surprendre tant, ces derniers mois, le club turinois n’a jamais été associé au buteur du PSG.