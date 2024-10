PSG ‍: Triple menace, le mariage avec Hakimi compromis

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En passe de prolonger au PSG jusqu’en 2028, Achraf Hakimi reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, le latéral marocain est ciblé par trois cadors européens.

Achraf Hakimi se sent bien au Paris Saint-Germain, club qu’il a rejoint en 2021 et dans lequel il devrait s’inscrire dans la durée. Et pour cause, celui qui est désormais l’un des vice-capitaines du PSG a de fortes chances de prolonger son contrat jusqu’en 2028. Une excellente nouvelle pour le champion de France en titre, à l’heure où son défenseur marocain est l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe au poste de latéral droit. Une tendance confirmée par le site Fichajes, qui nous apprend que trois géants d’Europe restent très attentifs à la situation d’Achraf Hakimi à tel point qu’une offre pourrait être dégainée, prolongation ou pas du Marocain au Paris Saint-Germain.

Le Real, Liverpool et City suivent Hakimi

Le premier club intéressé ne surprendra personne, il s’agit du Real Madrid, en très grande délicatesse sur le poste de latéral droit depuis la grave blessure de Dani Carvajal et qui rêve de faire revenir son ancien joueur. Hakimi est ciblé par le club merengue au même titre que Trent Alexander-Arnold, des cibles de luxe qui prouvent que le Real veut recruter un titulaire à installer sur le long terme. Alexander-Arnold, ciblé donc par le Real, est en fin de contrat à Liverpool… qui lui cherche logiquement un remplaçant et c’est précisément pour cela que les Reds sont également attentifs au dossier Achraf Hakimi même si à ce jour, la tendance n’est pas à un départ de l’ancien joueur de l’Inter vers le club de la Mersey.

Par ailleurs, un second club anglais est intéressé par Hakimi, il s’agit de Manchester City, dont l’entraîneur Pep Guardiola est un grand fan du joueur et de son profil ultra-offensif. Autant dire que s’il venait à changer d’avis sur son avenir au PSG, Achraf Hakimi aurait rapidement de très belles propositions sur la table. Mais à moins d’un tremblement de terre dans la capitale, c’est bien au Paris Saint-Germain que le défenseur marocain de 25 ans va poursuivre sa carrière pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.