Nasser Al-Khelaifi n'a jamais répondu à la commission d'enquête

Ce mercredi, la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du football professionnel rendait ses conclusions après avoir entendu la plupart des acteurs du foot français, sauf Nasser Al-Khelaifi.

Président du Paris Saint-Germain et patron de Bein Sports, Nasser Al-Khelaifi avait été invité à venir s'exprimer devant la commission d'enquête parlementaire qui pendant des semaines a planché sur le football professionnel français. Durant cette période, les élus ont reçu de très nombreux acteurs dans ce secteur, notamment Vincent Labrune, lequel n'a pas été ménagé pendant une très longue séance de question-réponse. Mais au moins le président de la Ligue de Football Professionnel ne s'est pas défilé. Car ce mercredi, Michel Savin et Laurent Lafon, qui menaient ce travail, ont reconnu que Nasser Al-Khelaifi, qu'il souhaitait entendre sur différents sujets et par exemple sur sa présence au sein de la LFP en tant que patron du PSG, mais également dans le dossier des droits TV avec la chaîne sportive franco-qatarienne, n'a jamais répondu à leur invitation.

Le patron du PSG n'a jamais répondu à l'invitation

La commission d'enquête parlementaire n'avait aucun moyen d'imposer à Nasser Al-Khelaifi et visiblement ce dernier le savait très bien. « Nasser Al-Khelaifi n’a pas échappé à notre commission, mais il n'a pas répondu à nos invitations à venir aux auditions. Nous sommes limités dans le cadre du pouvoir d'enquête. Nous le regrettons, nous avions des questions à lui poser », a reconnu le rapporteur de la commission. De son côté, le président de cette commision, Laurent Lafon, reconnaît que cette attitude n'est pas très correcte de la part du président du Paris Saint-Germain : « On prend acte de sa décision de ne pas être auditionné. On le regrette, y compris dans un souci de transparence et de communication ». On peut évidemment se demander si ce travail peut avoir un réel impact sur le football français, si ceux qui sont concernés peuvent aussi facilement échapper aux questions. En attendant, les élus vont donner des recommandations, et uniquement des recommandations, à savoir si elles seront suivies d'effet ou pas.