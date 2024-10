Le PSG frappe fort, le racisme envers Lee ne passe pas

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Un supporter du Paris Saint-Germain qui avait eu des propos à caractère raciste envers Lee Kang-in à l’entraînement avant le Classique entre l’OM et le PSG a été exclu du groupe des supporters du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain ne laissera rien passer. La semaine dernière, au cours d’un entraînement ouvert au public, un supporter du PSG avait eu des mots d’encouragement pour les joueurs qui étaient venus taper dans les mains des fans qui s’étaient déplacés. Cependant, à l’arrivée de Lee Kang-in, celui-ci a eu des mots à caractère raciste et avait dit : «Allez mon Chinois» à l’encontre du joueur sud-coréen de 23 ans. Une vidéo avait alors circulé sur le réseau social Snapchat. Le club de la capitale est sorti du silence en ce jeudi et a publié un message sur son compte officiel X (anciennement Twitter) et a annoncé avoir sanctionné la personne coupable d’avoir tenu de tels propos à l’encontre de l’ancien joueur de Majorque.

Le PSG condamne les propos racistes d’un de ses supporters

Le PSG ne tolère aucune forme de racisme.



Le supporter impliqué dans l’incident avec Lee Kang-in a été définitivement exclu des groupes de supporters, et le joueur a reçu des excuses immédiatement après la séance d’entraînement. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 31, 2024

Le champion de France en titre a été cash au sujet de cet incident et a tenu à clarifier la situation quelques jours après la parution de cette vidéo virale : «Le PSG ne tolère aucune forme de racisme. Le supporter impliqué dans l’incident avec Lee Kang-in a été définitivement exclu des groupes de supporters, et le joueur a reçu des excuses immédiatement après la séance d’entraînement», a écrit le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions au printemps dernier. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2023, l’attaquant sud-coréen n’a pas toujours été titulaire mais a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en quarante-huit apparitions toutes compétitions confondues.