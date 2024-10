PSG ‍: Kolo Muani sur le départ, tout s'accélère

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts, aussi bien concernant les arrivées que les départs. A ce sujet, Randal Kolo Muani est sur la sellette.

Le PSG n'a pas forcément ravi ses fans l'été dernier sur le marché des transferts. Le club de la capitale devait pourtant combler le départ marquant de Kylian Mbappé. Mais Luis Enrique a préféré miser sur la stabilité, notamment en faisant confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour son attaque. Le dernier cité ne répond cependant pas aux attentes malgré de belles prestations avec l'équipe de France. Compte tenu de la situation, RKM pourrait quitter le navire francilien dès l'hiver prochain. Toutes les parties seraient d'ailleurs d'accord pour que cette brève histoire se termine le plus rapidement possible.

Randal Kolo Muani sur le départ du PSG, tout s'accélère

Selon les informations de L'Equipe, le PSG ne sera d'ailleurs pas fermé à l'idée d'un prêt pour Randal Kolo Muani, mais ce dernier devra être assorti d'une option d'achat. A l'instant T, les champions de France estiment leur joueur entre 40 et 50 millions d'euros. Un montant qui ne refroidit pas deux clubs anglais, à savoir Arsenal et Manchester United, qui cherchent tous deux un attaquant en urgence. En cas de départ du PSG cet hiver, RKM pourrait se relancer et se donner une chance de continuer en équipe de France.

S'il a toujours la confiance de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus veut que ses joueurs gardent le rythme. Dimanche soir lors du Classique face à l'OM, l'ancien Nantais n'est même pas rentré en jeu malgré l'ampleur du score. Randal Kolo Muani et son entourage sont de plus en plus ouverts à l'idée de quitter le Paris Saint-Germain, malgré l'amour du joueur pour le club de la capitale et sa volonté de s'y imposer. Mais force est de constater que la mayonnaise ne prend pas.