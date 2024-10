Lookman au PSG en janvier, Bergame n'est pas serein

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, le PSG était très intéressé par la possibilité de recruter Ademola Lookman. Mais le joueur de l'Atalanta a finalement échappé au club de la capitale.

Le PSG n'a pas forcément réalisé le mercato estival souhaité. Le club de la capitale avait pourtant pas mal de noms en tête mais a dû composer avec des équipes dures en affaires. Cela a été le cas avec Naples pour Khvicha Kvaratskhelia mais aussi avec l'Atalanta pour Ademola Lookman. Les deux joueurs cités étaient pourtant chauds à l'idée de rallier la formation de Luis Enrique. Concernant le Nigérian, il était prêt à faire grève pour signer au PSG. Mais cette opération n'a pu se concrétiser pour diverses raisons. Depuis, le joueur de 27 ans s'est remis au travail avec Bergame et tout le monde espère en Italie que le feuilleton de l'été dernier est définitivement refermé...

Lookman, encore un espoir pour le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ademola Lookman (M.O.N) (@molalookman)

Et ce n'est pas Gian Piero Gasperini qui dira le contraire, lui qui espère que le Nigérian a définitivement mis le PSG de côté. Dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, l'entraineur de l'Atalanta a déclaré : « On n'a pas reparlé, aussi parce que ce n'était pas un bon moment. Et qui sait, peut-être que certaines questions ne se poseront plus, et j'espère pas en janvier. Mais en attendant, maintenant, il est juste important qu'il soit à l'intérieur de l'équipe ». En fin de contrat en juin 2026, Ademola Lookman est estimé à quelque 40 millions d'euros. Bergame ne dirait sans doute pas non à une belle offre (du PSG ?), surtout si son joueur refaisait des siennes. Mais pour le moment, Lookman est concentré sur sa saison en Serie A mais aussi en Ligue des champions. En 20 matchs joués cette saison, il a déjà planté 10 buts pour 10 passes décisives délivrées. Assez impressionnant après son été agité.