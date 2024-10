Le PSG offre le Ballon d'Or à Vinicius Jr

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé favori, Vinicius Junior n’a pas remporté le Ballon d’Or 2024. Les journalistes votants ont privilégié le milieu de Manchester City Rodri. De quoi provoquer la colère de l’attaquant du Real Madrid, plus que jamais dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Deux jours après la gifle reçue dans le Clasico (0-4), Vinicius Junior se serait bien passé de cette nouvelle mésaventure lundi. L’attaquant du Real Madrid pensait remporter le Ballon d’Or 2024. Mais les journalistes votants ont finalement accordé davantage de points au milieu de Manchester City Rodri. De quoi provoquer la colère de la Maison Blanche, et surtout celle du Brésilien qui a rapidement lancé un avertissement après la remise du trophée. « J’en ferai dix fois plus s’il le faut. Ils ne sont pas prêts », a annoncé Vinicius Junior sur le réseau social X.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

On connaît donc le principal objectif du Merengue. Ce dont le Paris Saint-Germain espère bien profiter. Depuis plusieurs années, le club de la capitale française tourne autour de l’international auriverde. Malgré l’abandon de la politique basée sur les stars, le Qatar le considère comme le successeur idéal de Kylian Mbappé. On ignore comment le Paris Saint-Germain espère convaincre le Real Madrid de négocier le transfert de son meilleur joueur. Qui plus est après les tensions autour du capitaine de l’équipe de France.

Pas de concurrence à Paris

Quoi qu’il en soit, des intermédiaires du champion de France en titre auraient pris contact avec les représentants de Vinicius Junior avec un argument spécial révèle Defensa Central. C’est simple, chez les Parisiens, l’ancienne pépite de Flamengo serait la seule et unique star. Aucun coéquipier ne viendrait lui chiper des votes comme l’ont fait Jude Bellingham, Daniel Carvajal, Kylian Mbappé et Toni Kroos. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain s’estime en mesure de l’amener jusqu’au Ballon d’Or. Mais pour le moment, le Madrilène va surtout se démener pour mettre tout le monde d’accord sous le maillot blanc cette saison.