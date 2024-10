Rafael Leao en soldes, le PSG sort la carte bleue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait recruter un attaquant au profil similaire pour lui succéder. Le club de la capitale est toujours très attentif à la situation de Rafael Leao, sur le départ de l’AC Milan.

L’été dernier, Luis Enrique n’était pas opposé à la venue d’un attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé. L’entraîneur du Paris Saint-Germain avait notamment validé les profils de Sancho, Williams ou encore Kvaratskhelia mais dans les trois cas, le PSG n’a pas réussi à trouver d’accord avec les clubs des joueurs ciblés. L’été prochain, le champion de France en titre pourrait de nouveau se mettre en quête d’un ailier et selon les informations du site Fichajes, il n’est pas impossible que Rafael Leao devienne assez vite une piste sérieuse de l’état-major parisien.

A priori, l’international portugais n’est pas un joueur spécialement désiré par Luis Enrique, qui redoute son manque de participation au jeu défensif. Néanmoins, face à la difficulté de boucler d’autres dossiers, le Paris SG pourrait faire son retour dans le dossier Rafael Leao. Le média espagnol affirme en tout cas que le PSG est sur les rangs au même titre que Manchester United et Arsenal. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2028, l’attaquant portugais dispose d’une clause libératoire colossale fixée à 175 millions d’euros mais notre confrère Javier Parra Pena l’affirme, le club lombard est prêt à faire de gros efforts pour se délester de Rafael Leao et de son salaire colossal dès l’été prochain.

L'AC Milan veut vendre Rafael Leao

En effet, en cas de proposition à hauteur de 120 millions d’euros, l’AC Milan acceptera de se séparer de Rafael Leao. Une somme bien loin de la clause libératoire de l’ancien Lillois mais qui reste importante, que ce soit pour le PSG, Arsenal ou Manchester United. La question est maintenant de savoir si l’un des trois clubs se positionnera à ce prix, ou si les courtisans de Rafael Leao tenteront de négocier encore davantage le prix de l’attaquant supersonique du Portugal et de Milan, lequel réalise un début de saison timide avec seulement 1 but et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.