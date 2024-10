Donnarumma viré ‍? Le PSG tient son successeur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma est contesté au PSG en raison de son irrégularité en Ligue des Champions et pour lui succéder, le club parisien s’intéresse à Inaki Pena, l’excellente doublure de Ter Stegen à Barcelone.

Formé au FC Barcelone, Inaki Pena profite de la grave blessure de Marc-André Ter Stegen pour briller cette saison. Malgré le recrutement de Wojciech Szczesny, c’est pour l’instant le gardien espagnol qui a les faveurs d’Hansi Flick. Inaki Pena était d’ailleurs titulaire pour le Clasico face au Real Madrid samedi soir et il a réalisé un match parfait, repoussant notamment les nombreux assauts de Mbappé, Vinicius et compagnie en première mi-temps. Les prestations XXL de Pena ne passent pas inaperçues à tel point que selon le site Barca Universal, le Paris Saint-Germain est à l’affût.

On le sait, Luis Enrique n’est pas le plus grand fan de Gianluigi Donnarumma. L’entraîneur parisien reproche à son portier italien la faiblesse de son jeu au pied, ses mauvaises sorties aériennes et son irrégularité en Ligue des Champions. Cela fait beaucoup et malgré des discussions et une possible prolongation à venir, le PSG ne s’interdit pas de vendre « Gigio » Donnarumma en cas de belle offre dans les mois à venir. En cas de départ du gardien formé à l’AC Milan, la piste Inaki Pena est à prendre au sérieux car Luis Enrique adore le profil du gardien catalan.

Le PSG et Manchester City suivent Inaki Pena

Plus à l’aise au pied, Pena dispose aussi d’une belle envergure pour briller dans les airs. Mais le Paris SG devra se méfier car dans ce dossier, il n’est pas seul. Inaki Pena est une vraie révélation et son profil suscite tout d’un coup de multiples intérêts… y compris celui de Pep Guardiola, le gardien de Manchester City. Le champion d’Angleterre a failli perdre Ederson l’été dernier puisque ce dernier était proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et en cas de départ du gardien de 31 ans lors du prochain mercato, City pourrait aussi se pencher sur Pena. De doublure inconnue à gardien le plus convoité d’Europe, le joueur formé à Barcelone vit décidément une folle ascension cette saison.