Le PSG va encore humilier l’OM, on connaît la date

Large vainqueur du Classique sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est déterminé à faire la même chose au match retour au Parc des Princes. C’est Vitinha qui a annoncé la couleur ces dernières heures.

On s’attendait à un Classique de feu au Vélodrome le week-end dernier. Deux des trois meilleures équipes au classement se retrouvaient, mais le choc a tourné court. Le Paris Saint-Germain, rapidement en supériorité numérique, a vite plié l’affaire sur la pelouse de son rival, l’Olympique de Marseille, avec des buts signés João Neves, Leonardo Balerdi contre son camp et Bradley Barcola (0-3). Un match à sens unique qui démontre la supériorité parisienne contre l’OM depuis de nombreuses années maintenant. Interrogé par RMC, le milieu portugais du PSG, Vitinha, estime que son équipe attend de pied ferme le match retour pour mettre encore un genou à terre à une équipe phocéenne pourtant auteure d’un excellent début de saison sur le plan comptable.

Vitinha voit le PSG triompher de l’OM au match retour

Dans Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC, le milieu s’est montré optimiste quant à la capacité de ses partenaires à battre l’OM une nouvelle fois au Parc des Princes lors du match retour le 16 mars 2025 : « Ça a toujours une saveur spéciale. Ça fait déjà pas mal de fois que j’affronte Marseille. On a presque toujours gagné, sauf une fois en Coupe de France. Mais toutes les autres fois en Ligue 1, on a gagné au Parc et aussi à l’extérieur. Ça fait plaisir à tous les supporters. C’est très bon de gagner là-bas. Ici, on vient pour gagner, pour les battre. Et c’est ce qu’on a fait. On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose», a-t-il assuré. Les Marseillais, sûrement revanchards au moment d’aborder la deuxième manche au printemps, ont encore quelques mois pour se préparer et montrer une véritable opposition à l’ogre parisien dans son jardin.