PSG ‍: Carlos Soler à West Ham, c’est déjà fini

Prêté avec option d’achat à West Ham, Carlos Soler ne s’éternisera pas, sauf retournement de situation, dans la capitale anglaise. L’Espagnol retournera au Paris Saint-Germain l’été prochain.

En fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain est parvenu à se débarrasser de façon temporaire de l’un de ses joueurs indésirables. Carlos Soler, le milieu de terrain espagnol, a rallié la Premier League et a rejoint West Ham dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire fixée à 30 millions d’euros. Seulement, il est peu probable de voir l’ancien de Valence continuer avec la formation londonienne. Peu utilisé par Julen Lopetegui, Soler a du mal à s’imposer et n’a pas encore été décisif en championnat cette saison. Son début d’exercice n’incite pas sa direction à le garder sur le moyen terme. Ainsi, si l’information se confirme, le joueur retournera ainsi au PSG, lui qui est encore sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2027.

West Ham have NO obligation to buy Carlos Soler from PSG at the end of the season.



There is a reported £27 million clause which allows West Ham to make the loan permanent, but it is an option that the Hammers’ can choose to trigger.



A senior source confirmed: "Soler is just a…