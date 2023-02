Sa trouvaille menacée, le PSG fait paniquer le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Considéré comme le successeur de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque, le jeune Vitor Roque intéresse vivement le FC Barcelone. Le club catalan pensait préparer tranquillement le transfert du Brésilien pour l’été prochain. Mais l’apparition de concurrents comme le Paris Saint-Germain menace l’arrivée de l’avant-centre de l’Athletico Paranaense.

Le FC Barcelone prépare l’avenir. L’actuel leader de Liga, déjà bien fourni avec les jeunes Pedri, Gavi ou encore Alejandro Balde, espère attirer d’autres talents prometteurs afin d’assurer son succès dans les prochaines années. Il faut dire qu’un renouvellement semble nécessaire à certains postes. On pense notamment à la succession de Sergio Busquets devant la défense, mais aussi à la pointe de l’attaque où Robert Lewandowski, certes très efficace depuis son arrivée l’été dernier, ne représente pas l’avenir.

C’est pourquoi le Barça s’intéresse vivement à Vitor Roque. Ce jeune talent de 17 ans impressionne sous le maillot de l’Athletico Paranaense qui, depuis son recrutement pour quatre millions d’euros l’année dernière, en a fait un titulaire indiscutable. Son sens du but et ses qualités techniques ont bluffé les scouts catalans. A tel point que le FC Barcelone prépare son transfert pour l’été prochain. Le problème, c’est que les Blaugrana vont devoir agir plus vite que prévu. En effet, la cote du Brésilien ne cesse d’augmenter.

L'atout du Barça

Voici que des concurrents comme Chelsea, West Ham et le Paris Saint-Germain apparaissent sur ce dossier. Ces trois formations auraient sondé l’Athletico Paranaense sur Vitor Roque, davantage attiré par le Barça si l’on en croit Mundo Deportivo. La tâche s’annonce tout de même compliquée pour le vice-champion d’Espagne en titre qui devra réduire sa masse salariale de 200 millions d’euros l’été prochain. La bonne nouvelle pour le Barça, c’est que l’agent de Vitor Roque n’est autre que son ancien dirigeant André Cury, favorable à un transfert à Barcelone pour son joueur annoncé à 35-40 millions d’euros.