Rudiger au PSG, un rendez-vous secret dévoilé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la présence de Marquinhos, de Sergio Ramos et de Kimpembe dans son effectif, le PSG aimerait recruter Antonio Rüdiger.

Les défenseurs centraux ne manquent pas cette saison au Paris Saint-Germain avec Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe mais également Diallo et Kehrer. De toute évidence, il ne s’agit pas du secteur de jeu à renforcer en priorité pour le PSG. Néanmoins, le club s’est lancé depuis plusieurs semaines sur la piste d’Antonio Rüdiger, le défenseur central de Chelsea et de la sélection allemande. Il faut dire que la situation contractuelle de l’ancien joueur de l’AS Roma a de quoi interpeller puisque Rüdiger sera libre de tout contrat au mois de juin. Chelsea tente de le prolonger mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec l’entourage d’Antonio Rüdiger, plus courtisé que jamais. Le Real Madrid et Manchester United sont intéressés tandis que l’intérêt du PSG tend à se confirmer.

Selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, le Paris Saint-Germain est toujours aussi déterminé à s’offrir les services d’Antonio Rüdiger dans l’optique de la saison prochaine. Preuve qu’il s’agit d’une piste très sérieuse pour le club de la capitale, un rendez-vous a eu lieu il y a quelques semaines entre le directeur sportif parisien Leonardo et Sahr Senesie, agent et frère d’Antonio Rüdiger. Ce rendez-vous n’a pas abouti sur un accord définitif entre les deux parties dans la mesure où le défenseur de Chelsea n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Mais cet échange a permis au PSG de se positionner et de poser les bases d’une éventuelle collaboration par le futur. Une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, qui a sans doute besoin de plus de joueurs comme Rüdiger, à savoir de véritables guerriers, jamais blessés, toujours régulier et dont l’état d’esprit est impeccable en permanence.