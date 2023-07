Rudi Garcia nargue le PSG, attention au karma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvel entraineur de Naples, Rudi Garcia va rencontrer pour la première fois Victor Osimhen à sa reprise ce mardi. Le Nigérian est très courtisé par le PSG, mais l'entraineur français n'est pas inquiet.

C’est le rebond surprise de l’été. Après avoir connu des fins difficiles à l’OL et à l’OM, Rudi Garcia avait rejoint Al-Nassr pour avoir Cristiano Ronaldo sous ses ordres, mais se faire virer quand le titre a échappé au club de Riyad. Son retour en Europe s’est fait par la grande porte puisque l’ancien entraîneur de l’AS Roma a signé à Naples, champion d’Italie et quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Un sacré projet pour le technicien français, qui sait que la patience du président Aurelio De Laurentiis est très limitée si les résultats ne sont pas là. Mais pour le moment, l’histoire d’amour est idyllique alors que la pré-saison débute doucement en Campanie. Les internationaux vont faire leur retour ce mardi, et Victor Osimhen est attendu pour la reprise de l’entrainement.

Rudi Garcia rappelle le contrat d'Osimhen

Une arrivée qui sera forcément scrutée de près, sachant que le Nigérian a été le buteur en chef du Napoli la saison passée, et qu’il est courtisé par le PSG pour en faire son avant-centre titulaire. Naples en demande 200 ME, alors que Paris est déjà prêt à faire un gros effort en en proposant la moitié, soit 100 ME. Interrogé sur l’avenir de l’ancien lillois, Rudi Garcia a assuré qu’il n’était pas venu dans un club manquant d’ambition, et donc que Victor Osimhen resterait cet été. « Il est sous contrat. Il arrive avec les autres joueurs. Je le répète, quand j’ai rencontre De Laurentiis, nous sommes tombés d’accords sur de grandes ambitions. Le président est très ambitieux, il a fait de très grandes choses l’an dernier, et il n’a pas envie d’arrêter. Nous avons et nous aurons une équipe de grande qualité », a annoncé Rudi Garcia, pour qui la vente du Nigérian serait forcément perçu comme un manque d’ambition de la part de Naples, et donc envisageable.

Mais la presse nigériane, qui a forcément suivi son international pendant l’été, affirme toutefois qu’absolument rien n’est fait dans ce dossier. La première rencontre entre Garcia et Osimhen va donc avoir lieu, mais l’attaquant nigérian pourrait aussi estimer qu’il a fait le tour de la question en Italie après trois ans, et se faire offrir un contrat inédit pour lui en cas de signature au PSG à de quoi faire tourner la tête. Surtout que Manchester United et Chelsea sont aussi sur les rangs, alors que De Laurentiis n’a jamais fermé la porte à un départ en cas d’offre extravagante.