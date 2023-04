Rothen gère le mercato du PSG, voilà le résultat

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après le mauvais mercato de l'été dernier au PSG et la venue de joueurs étrangers pas au niveau requis, Jérôme Rothen se demande si les Parisiens ne devraient pas recruter exclusivement en Ligue 1. Il a dressé une liste de cibles potentielles pour le club parisien.

La Ligue des Talents, une expression méritée pour la Ligue 1 comme en témoignent les nombreux achats de joueurs français par les grands clubs européens. Finalement, seul un poids lourd ne fait pas confiance au championnat de France, le PSG. Depuis l'arrivée de QSI, on ne peut pas dire que le club parisien a souvent investi ses fonds dans les pépites de Ligue 1. Les Parisiens ont ainsi laissé filer quelques très bons joueurs à l'étranger : Ngolo Kanté de Caen à Leicester, Aurélien Tchouaméni de Monaco au Real Madrid ou encore Randal Kolo Muani de Nantes à Francfort. Pendant ce temps-là, le PSG a misé sur Leandro Paredes, Carlos Soler ou Mauro Icardi.

Finis les flops, Rothen veut des pépites de L1 au PSG

Le moins que l'on puisse dire c'est que ces investissements étrangers n'ont pas forcément réussi aux Parisiens. Ces recrues se sont avérées plus chères et souvent moins performantes que les talents 100% Ligue 1 à portée du PSG. Pour l'été prochain, Jérôme Rothen ne veut plus que le club parisien gaspille son argent en Espagne ou au Portugal. Il veut voir plusieurs révélations de Ligue 1 prendre la direction du PSG et a donné des noms. Des éléments qu'il va chercher aux quatre coins de l'Hexagone.

🗣️💬 Van de Boomen, Kephren Thuram, Jonathan David... @RothenJerome donne sa liste made in Ligue 1 que le PSG devrait sonder ! pic.twitter.com/0aMYkLZ0q7 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 11, 2023

« À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram. […] Autres recrutements un peu moins clinquants : Kevin Bourigeaud et Lovro Majer à Rennes, Loïs Openda et Seko Fofana à Lens, Caio Henrique, Axel Disasi, Breel Embolo, Youssouf Fofana à Monaco… Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là ? », s'est-il agacé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. Pas sûr cependant que tous ces joueurs conviennent à un club aussi ambitieux que le PSG. La saison ratée d'Hugo Ekitike montre bien que passer d'un club de Ligue 1 au PSG équivaut à franchir plusieurs paliers d'un seul coup.