Rodrygo au PSG, Al-Khelaïfi propose un échange XXL

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Changer le visage offensif d'un PSG qui n'arrive plus à gagner en Europe, Nasser Al-Khelaïfi y pense. Notamment en voyant Rodrygo cirer le banc au Real Madrid.

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à ses « Luis » l’été dernier, en confiant les clés du mercato à Luis Campos et Luis Enrique. Ces deux derniers ont pris les décisions d’un commun accord, et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-même si la sauce ne prend pas cette saison. Notamment sur le plan offensif, où tout le monde attendait un renfort de poids pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé. Mais finalement, le PSG n’a recruté personne. Et se retrouve désormais en grande difficulté en Ligue des Champions en raison de son inefficacité chronique. Si cela ne remet pas en cause la prolongation qui serait déjà signée mais pas encore officialisée de Luis Enrique, la presse espagnole annonce que Nasser Al-Khelaïfi perd déjà patience et réfléchit à boucler un énorme coup pour changer le visage de l’attaque parisienne.

Rodrygo, valeur 115 ME

Communiqué médical de Rodrygo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) November 11, 2024

Le dirigeant qatari souhaite ouvrir des négociations pour faire signer Rodrygo, le talentueux attaquant brésilien du Real Madrid qui est clairement la victime de la signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Si le joueur a toujours confié qu’il comptait bien continuer à jouer au sein de la Maison Blanche, les perspectives peu réjouissantes pourraient le faire changer d’avis. Rodrygo n’envisage plus de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2028, et l’ancienne pépite de Santos, comme un certain Neymar, ne serait pas contre changer de statut et être un titulaire et une star au PSG, plutôt qu’un remplaçant au Real.

Pour cela, plutôt que de lâcher les 115 millions d’euros demandés par le Real Madrid, le PSG ambitionnerait plutôt de se séparer de deux joueurs : Randal Kolo-Muani et Ousmane Dembélé. Deux joueurs qui n’ont pas le même statut, puisque l’ancien nantais ne fait pas partie des plans de Luis Enrique tandis que l’ancien rennais est un titulaire indiscutable. Mais ce dernier ne parvient pas à peser de manière régulière sur le plan offensif. Son départ pour faire de la place à une vraie star capable de marquer des buts importants, ne chagrinerait pas le PSG selon Don Balon. Ces deux joueurs feraient ainsi baisser l’addition, et permettraient de faire venir à moindre coût un Rodrygo capable de faire franchir un cap aux Parisiens dans les matchs européens.