Risque maximum avec Neymar, le Brésil fait trembler le PSG

Par Corentin Facy

Victime d’une entorse de la cheville contre la Serbie lors du premier match du Brésil, Neymar n’est toutefois pas forfait pour le Mondial.

Dès le coup de sifflet final du match entre la Serbie et le Brésil, le sélectionneur auriverde Tite avait lâché en conférence de presse que selon lui, Neymar allait rejouer durant cette Coupe du monde. Visiblement, le sélectionneur avait très rapidement de bonnes informations en provenance de son staff médical car selon les dernières informations recueillies par L’Equipe, il est effectivement très probable que Neymar rejoue durant cette Coupe du monde au Qatar. En toute logique, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain est forfait pour le choc de cet après-midi entre le Brésil et la Suisse (17 heures). En revanche, le quotidien national croit savoir que le staff de la Seleção a l’intention de faire jouer Neymar lors de son troisième match de poules, vendredi soir face au Cameroun (20 heures).

Neymar de retour dès vendredi ?

L’idée de Tite et du staff médical brésilien est de faire jouer Neymar quinze à trente minutes lors du match contre le Cameroun afin que l’attaquant du PSG arrive en pleine forme et avec un minimum de rythme pour le potentiel huitième de finale que le Brésil doit disputer lundi ou mardi prochain selon son classement. Un gros risque de la part de la Seleção quand on se souvient de l’état de la cheville et du pied de Neymar après son énorme entorse subie face à la Serbie. Mais malgré l’armada offensive à la disposition de Tite (Vinicius, Rodrygo, Gabriel Jesus, Richarlison, Raphinha, Lucas Paqueta), le Brésil a besoin de Neymar et va donc prendre le risque de le faire reprendre un peu plus vite que ce qui était préconisé initialement. Une situation qui va forcément déplaire au PSG et à son président Nasser Al-Khelaïfi, présent sur place au Qatar et qui s’est très vite mêlé du dossier Neymar en contactant la fédération brésilienne pour prendre des nouvelles de sa star. Nul doute que cette information ne sera pas de nature à rassurer le président du Paris Saint-Germain.