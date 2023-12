Réunion PSG-Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi en sueur ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avant le passage fatidique au 1er janvier 2024, le PSG a tenté de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, en lui effectuant une nouvelle offre. Sans résultat, ce qui fait le bonheur du Real Madrid.

La trêve hivernale sera courte, mais elle débutera bien ce mercredi soir pour les acteurs du championnat de France. Un petit break qui fera du bien, et permettra aux joueurs de profiter de petites vacances. Au retour de la compétition, nous serons en 2024 et cela aura son importance dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG sera libre de discuter ouvertement avec le club de son choix en vue d’une arrivée en fin de saison, à l’été prochain. Jusqu’à présent, Nasser Al-Khelaïfi avait toujours l’international français sous contrat et avec une totale liberté d’aborder la question de sa prolongation comme bon lui semblait. D’ici au 31 décembre, la situation ne bougera pas et il n’y aura pas d’accord miracle pour conserver Mbappé à Paris pour encore plusieurs saisons.

Le Real Madrid attend son heure pour Mbappé

C’est ce que révèle le compte Insider PSGInside-Actus, qui dévoile qu’une ultime réunion pour l’année 2023 a eu lieu entre le champion de France et le clan Mbappé. Sans succès pour trouver un accord, ce qui a le don d’inquiéter les dirigeants du PSG. Si le désespoir n’est pas encore total, la tendance s’inverse progressivement pour le club de la capitale, qui sait que son attaquant a désormais le pouvoir d’écouter toutes les offres qui lui seront faites. Le PSG est toutefois désemparé devant le refus de Mbappé de prolonger son contrat, estimant avoir fait tout ce qui était possible pour le convaincre de rester.

Toujours aucun accord entre #Mbappe et le #PSG après une nouvelle réunion. Le dossier n'avance plus . Paris commence à s'inquiéter, mais espère toujours. Les dirigeants ont répondu à toutes les demandes du joueur. Que ça soit en termes de recrutement, de départ etc... Le Board… pic.twitter.com/xGCgDEXwHe — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 18, 2023

Ce n’est de toute évidence pas suffisant, malgré un mercato fait sur mesure. Mais à l’image de son humeur pas forcément à la joie lors du dernier match à Lille, le champion du monde 2018 est à la peine en ce moment, et le fait que Luis Enrique ait timidement joué le match nul à Dortmund pour éviter l’élimination en Ligue des Champions n’a pas l’air de passer. Certes, le tirage au sort a été favorable sur le papier, mais il y a de grandes chances qu’en cas d’élimination prématurée, Mbappé prépare quelques sorties tranchantes sur le niveau de l’équipe parisienne.

Mais pour l’heure, en ce qui concerne son avenir, c’est le Real Madrid qui se frotte les mains. Même si, contrairement à ce qu’évoque la presse espagnole, il y a tout de même très peu de chances que Mbappé annonce sa future signature en Espagne dès le mois de janvier, ce qui plomberait totalement la suite de sa saison au PSG. Rien n’empêchera toutefois Florentino Pérez, et les clubs anglais, de discuter avec le clan de l’ancien monégasque, histoire de bien faire comprendre que Nasser Al-Khelaïfi n’avait plus totalement les commandes dans ce dossier.