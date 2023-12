Recrutement refusé, le PSG dit non à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a annoncé qu'il y avait encore beaucoup de façons pour son équipe de progresser d'ici les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Les difficultés en défense ne sont pas considérées comme prioritaires par la direction.

Le PSG a beaucoup de solutions à trouver en vue de son prochain gros objectif, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La phase de poule a permis de noter quelques grosses faiblesses, comme la faculté à faire le jeu à l’extérieur, l’incapacité à se montrer réaliste sur les nombreuses occasions, ou le manque de solidité défensive. Entre les buts donnés sur les mauvaises relances, et les performances inégales de Donnarumma, la défense est un sérieux problème.

Skriniar, Luis Enrique n'a pas confiance

Il faut dire que Luis Enrique n’a jamais pu aligner sa défense type. En raison des blessures longue durée de Nuno Mendes, qui ne reviendra pas avant le mois de février voire mars, et de Presnel Kimpembe, qui prend du retard sur son retour, l’entraîneur du PSG a du bricoler. Certes avec des joueurs de talent, mais son but en début de saison, était d’aligner Lucas Hernandez dans l’axe avec Marquinhos, pour avoir de la solidité dans l’impact mais aussi de la vitesse et de la qualité de relance. L’international français enchaine les prestations à gauche, où il est désormais indiscutable et incontournable. Il faut dire que Milan Skriniar ne donne pas vraiment des motifs d’assurance, avec sa lenteur à se retourner, ses passes incertaines et son jeu aérien pas si impérial.

Pour le match crucial en 1/8e de finale, Luis Enrique n’aura probablement pas d’autres solutions. Ni en interne puisque Kimpembe et Nuno Mendes seront probablement justes, si en externe car Le Parisien l’affirme, le PSG n’a pas vraiment l’intention d’acheter un nouveau défenseur. Malgré des pistes à l’étude, la direction parisienne ne compte pas dépenser abusivement et envisage de ne pas toucher à la défense pendant l’hiver. Avec un vrai risque, puisque Paris a encaissé huit en six matchs de poule, et que ce rythme n’est pas suffisant en cas de gros bras en face dans les matchs à élimination directe.