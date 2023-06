Recalé par Marcus Thuram, le PSG a le seum

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre après la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. L’attaquant français a écarté le club francilien de la liste de ses possibles destinations. Une décision que les Parisiens ont du mal à digérer.

Marcus Thuram ne portera pas le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En fin de contrat, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach n’a pas encore tranché quant à sa future destination. Mais le Français a décidé de ne pas rejoindre le club de la capitale. Le champion de France avait pourtant de solides arguments à lui présenter. Du côté du Parc des Princes, l’international tricolore aurait pu évoluer aux côtés de son ami Kylian Mbappé qu’il côtoie chez les Bleus.

Le PSG n'a pas rassuré Marcus Thuram

Mais surtout, le Paris Saint-Germain lui proposait un salaire supérieur à ceux offerts par la concurrence. Insuffisant pour convaincre Marcus Thuram qui privilégie l’aspect sportif. L’ancien joueur de Guingamp, sans doute conseillé par son père Lilian Thuram, espère continuer à évoluer en pointe. Ce que le Paris Saint-Germain ne peut lui garantir. Autre point peu rassurant pour Marcus Thuram, le flou autour du projet parisien avec l’absence d’entraîneur.

On sait que Luis Enrique sera nommé à la place de Christophe Galtier mais l’attaquant polyvalent n’a pas pu s’entretenir avec le coach espagnol. A près d’un an de l’Euro 2024, Marcus Thuram préfère opter pour un contexte plus stable. Sans doute une déception pour le conseiller football Luis Campos qui voyait en lui un élément capable d’amener de la profondeur sur tout le front de l’attaque. De plus, le frère de Khéphren Thuram s’était d’abord montré emballé à l’idée de signer au Paris Saint-Germain.

PSG : Marcus Thuram ne viendra pas

➡️ https://t.co/umfg6vrSjo pic.twitter.com/7UGQKWnpaH — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 22, 2023

Résultat, la direction parisienne vit mal ce rebondissement. « Maintenant, les joueurs qui vont signer chez nous doivent faire du PSG leur priorité, a réagi l’entourage du club dans les colonnes du Parisien. On veut des joueurs qui ont envie. L’envie c’est aussi ce qui nous a manqué la saison dernière. » Rappelons que le Paris Saint-Germain a déjà assuré les arrivées du défenseur central Milan Skriniar et du milieu Manuel Ugarte.