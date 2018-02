Real-PSG : Al-Khelaïfi allume l'UEFA et son arbitrage anti-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au terme d’un match endiablé, c’est le PSG qui a fini par craquer ce mercredi soir à Bernabeu, s’inclinant sévèrement sur le score de 3-1 face au Real Madrid.

D’ici au match retour dans trois semaines, les Parisiens auront le temps de se mettre en mode commando pour tenter l’exploit au Parc des Princes, mais pour l’heure, ils avaient beaucoup de mal à digérer le résultat final, le scénario du match, et l’arbitrage de M. Rocchi. Plusieurs décisions sont en effet sujettes à de fortes discussions, notamment un hors-jeu inexistant contre Mbappé, l’oubli d’une faute de Cristiano Ronaldo sur Kimpembe à l’origine du deuxième but, et une clémence étonnante envers Modric et Kroos pour des simulations, ainsi que, concernant l’Allemand, un match terminé sans carton malgré une énorme faute sur Mbappé. De quoi mettre en furie Nasser Al-Khelaïfi, qui se pose clairement des questions sur l’arbitrage et l’UEFA.

« L'arbitre a été un petit peu contre nous aujourd'hui. Il a fait trois grandes fautes pour moi. Il y a deux cartons jaunes qui n'y sont pas je crois. Et il y a une action où Mbappé n'est pas hors-jeu. Ce sont des détails qui sont différents avec les grandes équipes. Je ne dis pas qu'on a perdu à cause de l'arbitre. Mais il a fait une différence. L'année, contre Barcelone, il y a déjà eu l'histoire de l'arbitre. Aujourd'hui encore. Je pense que l'UEFA doit faire quelque chose », a déploré le président du PSG, dans une colère froide après la rencontre, mais qui demeurait optimiste quant à la capacité de son équipe à renverser le score.