Real-PSG : Neymar sur le banc, ça se confirme

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid à Santiago Bernabeu dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Une rencontre pour laquelle l'entraîneur PSG a des maux de tête au moment de choisir sa composition d'équipe. En effet, Thomas Tuchel dispose, pour la première fois, de ses cinq fantastiques à savoir Mauro Icardi, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Ce mardi matin, L’Equipe misait sur une titularisation de Neymar dans le couloir gauche, en lieu et place de Kylian Mbappé. Mais de nombreux doutes entouraient encore, ces dernières heures, la titularisation du Brésilien, lequel revient de blessure et n’a pas livré un match inoubliable face à Lille vendredi soir.

Ce mardi midi, le très bien informé Loïc Tanzi, journaliste pour RMC, lâche une grosse information. Selon lui, il y a désormais de grandes chances que le Paris Saint-Germain débute la rencontre de ce mardi soir face au Real Madrid sans Neymar. « Les dernières infos qui remontent annoncent un Neymar sur le banc ce soir » indique simplement le journaliste, sans donner la composition probable de Paris. A moins d’un gros retournement de situation, c’est donc un trio composé de Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria qui va débuter à Santiago Bernabeu, devant Idrissa Gueye, Marco Verratti et Marquinhos. Sauf si Thomas Tuchel prépare une surprise de taille pour prendre Zinedine Zidane de court…