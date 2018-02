Real-PSG : Cavani l'avoue, le plus important, c'est la Ligue 1

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Dans deux jours, le PSG sera sur la pelouse du Real Madrid. Et du côté madrilène, on compte forcément sur Cristiano Ronaldo pour faire chuter le club de la capitale française.

De retour en réussite, l’international portugais était en difficulté ces dernières semaines. Interrogé par Marca sur la forme de CR7, Edinson Cavani ne semble pas se faire de soucis pour l’attaquant du Real Madrid. Au contraire, « El Matador » considère que c’est dans ce genre de rendez-vous que Cristiano Ronaldo peut renaître de ses cendres.

« Cristiano Ronaldo a plus d’expérience que moi donc je suis sûr qu’il sait comment gérer cette situation. Moi, je crois que tout cela ne doit pas tellement le déranger. Il sait que ces choses finissent par passer tôt ou tard pour un attaquant. Cela fait juste partie du jeu. Il suffit parfois d’un seul match de prestige pour tout réactiver » a confié l’attaquant uruguayen avant de s’attarder sur les objectifs du PSG en Ligue des Champions.

« Évidemment, la compétition la plus belle et prestigieuse à remporter reste la Ligue des champions. Mais, selon moi, la plus importante restera toujours le championnat car c’est le résultat de toute une année de travail. Et puis, je ne pense pas qu’il soit nécessaire qu’un club comme le PSG, qui est en pleine croissance, s’engage à devoir gagner la C1 à tout prix ». Une façon de faire retomber la pression à quelques heures du choc tant attendu entre les deux monstres européens que sont le PSG et le Real ?